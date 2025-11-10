Logo
Лукашенко: "Орешник" неће бити стациониран на једном мјесту у Бјелорусији

Извор:

Sputnjik

10.11.2025

13:49

Коментари:

0
Фото: Танјуг/АП

Ракетни комплекс „орешник“ неће се налазити на једном мјесту на територији Бјелорусије, саопштио је предсједник земље Александар Лукашенко.

„Детаље откривати нећемо. То је мобилни комплекс, он никада неће бити на једном мјесту. Он ће се премештати по одређеним тачкама одакле ће моћи по потреби да нанесе удар“, рекао је Лукашенко, а преноси Белта.

Претходно је Лукашенко потврдио планове да у децембру стави у борбену готовост ракетни систем „орешник“.

Предсједник Русије 21. новембра прошле године саопштио је о успјешно спроведеном тестирању најновије ракете средњег домета „орешник“. Као одговор на употребу америчког и британског наоружања, Русија је извела комбиновани удар на објекат војно-индустријског комплекса Украјине.

Телефон

Ауто-мото

Ова земља је увела возачку дозволу на мобилној апликацији

У децембру 2024. године Лукашенко је замолио Путина да на територији Белорусије распореди најновије руско наоружање, укључујући и систем „орешник“. Руски лидер је одговорио да сматра да је могуће размијештање овог система у Бјелорусији у другој половини 2025. године. Бјелоруски предсједник је 8. августа ове године изјавио да се прве позиције за овај систем већ припремају, пише Спутњик.

Александар Лукашенко

Орешник

Коментари (0)
