Logo
Large banner

Гајанин: Дипломци показују одличне резултате, у наредној години велике инвестиције

Извор:

СРНА

10.11.2025

13:36

Коментари:

0
Гајанин: Дипломци показују одличне резултате, у наредној години велике инвестиције

Ректор Универзитета у Бањалуци Радослав Гајанин истакао је за Срну да је ова високошколска установа једна од најпожељнијих у региону за стицање знања, истакавши да се ту образују кадрови који могу одговорити тржишту рада у земљи и свијету.

"Наши дипломци су показали одличне резултате у компанијама широм свијета. У Бањалуци се образују квалитетни кадрови. Поносан сам на такве чињенице", истакао је Гајанин.

Он је, поводом јубилеја 50 година рада Универзитета, изразио захвалност свим наставницима, сарадницима и студентима који су омогућили да ова институција буде препозната.

"Треба да наставимо у истом темпу, да дајемо сваким даном све више да бисмо и ми сами били бољи", поручио је Гајанин.

Када је ријеч о инвестицијама у студентски стандард, Гајанин је истакао да је у протеклом периоду много урађено у области смјештаја студената, условима живота и инфраструктури.

"Очекујемо да ће градња Медицинског кампуса почети у наредној години. Биће и других инвестиција којима ћемо уређивати овај Кампус, који је један од најљепших у Европи", навео је Гајанин.

Он је додао да се студентски Кампус уређује уз помоћ Кабинета предсједника Републике Српске и Владе, истакавши да је ријеч о једној од капиталних инвестиција.

"Планирамо и градњу Центра за предшколско образовање и васпитање, зграду у којој ће бити смјештен вртић, али ће бити и наставна база за наше студенте предшколског васпитања и образовања. Ту ће имати и практични дио наставе са дјецом вртићког узраста", рекао је Гајанин.

Прехлада алергија

Здравље

Љекари забринути: Нешто се чудно десило са вирусом грипа

Он је подсјетио да је за наредну годину планирана изградња Научнотехнолошког парка, што ће бити од значаја за све студенте и професоре.

"Бројне су инвестиције које ће се реализовати уз помоћ Владе Републике Српске", закључио је Гајанин.

Универзитет у Бањалуци ове године прославља јубилеј 50 година рада, а до сада је са дипломом изашло више од 50.000 студената.

Тим поводом, свечана промоција 28 доктора наука који су докторске дисертације одбранили у протеклих годину дана на Универзитету у Бањалуци биће одржана сутра, у Ректорату.

Претходно је одржана свечана академија на којој су уручена признања најбољим студентима, професорима и деканима, те су промовисани почасни доктори наука.

Испред зграде Ректората откривена је и биста првом ректору Универзитета у Бањалуци Драгомиру Малићу.

Подијели:

Таг:

Радослав Гајанин

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Љекари забринути: Нешто се чудно десило са вирусом грипа

Здравље

Љекари забринути: Нешто се чудно десило са вирусом грипа

22 мин

0
Магарица Тинсел освојила ТикТок својим изгледом

Занимљивости

Магарица Тинсел освојила ТикТок својим изгледом

22 мин

0
Трикови помоћу којих ће се рачуни за струју драстично смањити

Савјети

Трикови помоћу којих ће се рачуни за струју драстично смањити

24 мин

0
Цвијановић: Црнадак опет продаје маглу

БиХ

Цвијановић: Црнадак опет продаје маглу

25 мин

0

Више из рубрике

Ванредно обавјештење: Бројна насеља у Бањалуци и Лакташима остају без струје

Бања Лука

Ванредно обавјештење: Бројна насеља у Бањалуци и Лакташима остају без струје

1 ч

0
За девет мјесеци Бањалуку посјетило више од 96.000 туриста

Бања Лука

За девет мјесеци Бањалуку посјетило више од 96.000 туриста

3 ч

0
Више бањалучких улица данас остаје без струје

Бања Лука

Више бањалучких улица данас остаје без струје

6 ч

0
Обустава саобраћаја у двије бањалучке улице

Бања Лука

Обустава саобраћаја у двије бањалучке улице

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

54

Какво нас вријеме очекује сутра?

13

53

Предвиђене субвенције од 250.000 КМ домовима пензионера Бањалука и Требиње

13

49

Никола Саркози излази из затвора

13

49

Лукашенко: "Орешник" неће бити стациониран на једном мјесту у Бјелорусији

13

41

Ова земља је увела возачку дозволу на мобилној апликацији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner