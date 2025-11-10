Гајанин: Дипломци показују одличне резултате, у наредној години велике инвестиције

Извор:
Ректор Универзитета у Бањалуци Радослав Гајанин истакао је за Срну да је ова високошколска установа једна од најпожељнијих у региону за стицање знања, истакавши да се ту образују кадрови који могу одговорити тржишту рада у земљи и свијету.
"Наши дипломци су показали одличне резултате у компанијама широм свијета. У Бањалуци се образују квалитетни кадрови. Поносан сам на такве чињенице", истакао је Гајанин.
Он је, поводом јубилеја 50 година рада Универзитета, изразио захвалност свим наставницима, сарадницима и студентима који су омогућили да ова институција буде препозната.
"Треба да наставимо у истом темпу, да дајемо сваким даном све више да бисмо и ми сами били бољи", поручио је Гајанин.
Када је ријеч о инвестицијама у студентски стандард, Гајанин је истакао да је у протеклом периоду много урађено у области смјештаја студената, условима живота и инфраструктури.
"Очекујемо да ће градња Медицинског кампуса почети у наредној години. Биће и других инвестиција којима ћемо уређивати овај Кампус, који је један од најљепших у Европи", навео је Гајанин.
Он је додао да се студентски Кампус уређује уз помоћ Кабинета предсједника Републике Српске и Владе, истакавши да је ријеч о једној од капиталних инвестиција.
"Планирамо и градњу Центра за предшколско образовање и васпитање, зграду у којој ће бити смјештен вртић, али ће бити и наставна база за наше студенте предшколског васпитања и образовања. Ту ће имати и практични дио наставе са дјецом вртићког узраста", рекао је Гајанин.
Он је подсјетио да је за наредну годину планирана изградња Научнотехнолошког парка, што ће бити од значаја за све студенте и професоре.
"Бројне су инвестиције које ће се реализовати уз помоћ Владе Републике Српске", закључио је Гајанин.
Универзитет у Бањалуци ове године прославља јубилеј 50 година рада, а до сада је са дипломом изашло више од 50.000 студената.
Тим поводом, свечана промоција 28 доктора наука који су докторске дисертације одбранили у протеклих годину дана на Универзитету у Бањалуци биће одржана сутра, у Ректорату.
Претходно је одржана свечана академија на којој су уручена признања најбољим студентима, професорима и деканима, те су промовисани почасни доктори наука.
Испред зграде Ректората откривена је и биста првом ректору Универзитета у Бањалуци Драгомиру Малићу.
