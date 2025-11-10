Logo
Large banner

Више бањалучких улица данас остаје без струје

Извор:

АТВ

10.11.2025

07:43

Коментари:

0
Више бањалучких улица данас остаје без струје
Фото: Уступљена фотографија

Због најављених радова више улица у Бањалуци данас остаје без електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.

Дијелови насеља Центар, Нова варош, Кочићев вијенац, Паприковац, Петрићевац, Росуље, Лауш и Побрђе струје неће имати од 05:00 до 05:15, док ће дијелови улица Ада, Браће Кукрика, Булевар војводе Степе Степановића бр. 148-248, Косте Јарића, Вељка Млађеновића, Весели бријег и Вида Њежића без струје бити од 11:30 до 13:30 часова.

Од 09:00 до 12:00 часова без струје остају дијелови улица Др Младена Стојановића, Књаза Милоша бр. 1-29, Пете козарске бригаде, Триве Амелице, Живојина Прерадовића бр. 26 и Лазаричка.

policija hrvatska

Регион

Дрогирани полицајац (26) пуцао из аутомобила

Струје неће имати и дијелови улица Краља Алфонса XIII, Веселина Маслеше, Ивана Фрање Јукића и Српска од 08:30 до 10:30, док ће Прве крајишке бригаде Н.О. бр. 5, Јована Јанчића и Огњена Прице остати од 10:30 до 11:30 часова.

Булевар Српске војске струје неће имати од 09:00 до 14:00 часова, а дио улице Илије Гарашанина од 09:00 до 11:00.

Без струје ће остати и дијелови улица Краља Александра И Карађорђевића, Банијска, Давида Штрпца, Фрушкогорска и Битољска од 09:00 до 14:00 часова, а Првог крајишког корпуса, Др Младена Стојановића, Краља Петра II и Петра Кочића од 09:00 до 12:00 часова.

Подијели:

Тагови:

struja

isključenja struje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Дрогирани полицајац (26) пуцао из аутомобила

2 ч

0
Малишани у БиХ пролазе кроз компликован процес да пронађу дом, лани усвојено 25 д‌јеце

Друштво

Малишани у БиХ пролазе кроз компликован процес да пронађу дом, лани усвојено 25 д‌јеце

2 ч

0
Коме су звијезде данас наклоњене?

Занимљивости

Коме су звијезде данас наклоњене?

3 ч

0
Кина укинула посебне лучке таксе за америчке бродове

Свијет

Кина укинула посебне лучке таксе за америчке бродове

3 ч

0

Више из рубрике

Обустава саобраћаја у двије бањалучке улице

Бања Лука

Обустава саобраћаја у двије бањалучке улице

1 д

0
Познато вријеме и мјесто сахране Петра Шарића

Бања Лука

Познато вријеме и мјесто сахране Петра Шарића

1 д

0
Сметлишта "ничу" гдје стигну: Мјештани бањалучког насеља огорчени

Бања Лука

Сметлишта "ничу" гдје стигну: Мјештани бањалучког насеља огорчени

1 д

0
Радијатор гријање

Бања Лука

Бањалучане очекује још нестабилнија сезона гријања

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

30

За девет мјесеци Бањалуку посјетило више од 96.000 туриста

10

29

Направите сами сируп од ловора који ће вам помоћи да се ријешите упорног кашља

10

18

Амад Рори нови играч КК Игокеа

10

12

Ускоро почиње Божићни пост: Ево којих правила се треба придржавати

10

10

Потукли се због реда на каси: Испливали детаљи драме у супермаркету

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner