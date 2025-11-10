Више бањалучких улица данас остаје без струје

Извор:
Због најављених радова више улица у Бањалуци данас остаје без електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.
Дијелови насеља Центар, Нова варош, Кочићев вијенац, Паприковац, Петрићевац, Росуље, Лауш и Побрђе струје неће имати од 05:00 до 05:15, док ће дијелови улица Ада, Браће Кукрика, Булевар војводе Степе Степановића бр. 148-248, Косте Јарића, Вељка Млађеновића, Весели бријег и Вида Њежића без струје бити од 11:30 до 13:30 часова.
Од 09:00 до 12:00 часова без струје остају дијелови улица Др Младена Стојановића, Књаза Милоша бр. 1-29, Пете козарске бригаде, Триве Амелице, Живојина Прерадовића бр. 26 и Лазаричка.
Струје неће имати и дијелови улица Краља Алфонса XIII, Веселина Маслеше, Ивана Фрање Јукића и Српска од 08:30 до 10:30, док ће Прве крајишке бригаде Н.О. бр. 5, Јована Јанчића и Огњена Прице остати од 10:30 до 11:30 часова.
Булевар Српске војске струје неће имати од 09:00 до 14:00 часова, а дио улице Илије Гарашанина од 09:00 до 11:00.
Без струје ће остати и дијелови улица Краља Александра И Карађорђевића, Банијска, Давида Штрпца, Фрушкогорска и Битољска од 09:00 до 14:00 часова, а Првог крајишког корпуса, Др Младена Стојановића, Краља Петра II и Петра Кочића од 09:00 до 12:00 часова.
