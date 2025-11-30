Logo
Рубио о споразуму о Украјини: "Очекује се..."

Извор:

Агенције

30.11.2025

16:48

Рубио о споразуму о Украјини: "Очекује се..."
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички државни секретар Марко Рубио изјавио је да очекује да ће разговори са украјинским званичницима донијети већи напредак ка споразуму о окончању рата у Украјини.

"Овдје се не ради само о мировним споразумима. Ријеч је о стварању пута који води напријед и због којег Украјина остаје суверена, независна и просперитетна и зато очекујемо да данас постигнемо још већи напредак", рекао је Рубио у Халандејл Бичу, на Флориди, гдје се разговори одвијају.

Украјинска делегација синоћ је стигла на састанак са америчким колегама.

Према одлуци предсједника Владимира Зеленског, нови шеф делегације је секретар украјинског Савјета безбједности Рустем Умеров.

Умеров је постављен на ову позицију након што је претходни главни украјински преговарач Андриј Јермак поднио оставку неколико часова након што су детективи за борбу против корупције претресли његов стан.

Украјина

Марко Рубио

Русија

