Трагедија на НАТО војној вјежби: Погинуо војник!

30.11.2025
16:30
Коментари:0
Белгијски војник који је учествовао у мисији НАТО-а у Литванији погинуо је током вјежбе у петак, саопштили су белгијски званичници накнадно.
Белгијски савезни јавни тужилац покренуо је истрагу о инциденту.
Војник је задобио повреду током вјежбе из минобацача и преминуо је у болници у суботу, потврдили су белгијски министар одбране Тео Франкен и начелник одбране Фредерик Вансина у заједничком саопштењу.
Франкен је у објави на Иксу рекао да је "дубоко ожалошћен трагичном несрећом", шаљући "мисли и солидарност" пријатељима и колегама војника.
Литвански предсједник Гитанас Науседа такође је изразио саучешће у објави, рекавши да белгијски војници који служе у саставу НАТО-а у Литванији "дају непроцјењив допринос безбједности наше нације и цијеле Алијансе", додајући: "Њихова посвећеност и жртва никада неће бити заборављене".
Белгијски држављанин, чији идентитет није објављен, био је дио артиљеријског батаљона у Брасхату.
Скоро 200 белгијских војника распоређено је у Литванији од љета, у оквиру мисије НАТО-а "Напредне копнене снаге", низа мултинационалних борбених група стационираних у осам источноевропских земаља.
Белгијско савезно јавно тужилаштво саопштило је да је покренуло истрагу о смрти војника, али није пружило више информација о случају, јавила је агенција Belga Newswire.
Савезни судија и два детектива савезне полиције, специјализована за истраге војних послова, посјетили су мјесто догађаја у суботу, јавила је VRT.
Белгијско министарство одбране је такође покренуло интерну истрагу како би утврдило тачне околности несреће, према извјештајима медија.
БиХ
2 ч0
Свијет
3 ч0
Сцена
3 ч2
Друштво
3 ч0
Најновије
Најчитаније
18
42
18
24
18
16
18
03
17
50
Тренутно на програму