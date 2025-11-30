Logo
Трагедија на НАТО војној вјежби: Погинуо војник!

30.11.2025

16:30

Коментари:

0
Трагедија на НАТО војној вјежби: Погинуо војник!
Фото: Танјуг / АП

Белгијски војник који је учествовао у мисији НАТО-а у Литванији погинуо је током вјежбе у петак, саопштили су белгијски званичници накнадно.

Белгијски савезни јавни тужилац покренуо је истрагу о инциденту.

Војник је задобио повреду током вјежбе из минобацача и преминуо је у болници у суботу, потврдили су белгијски министар одбране Тео Франкен и начелник одбране Фредерик Вансина у заједничком саопштењу.

Франкен је у објави на Иксу рекао да је "дубоко ожалошћен трагичном несрећом", шаљући "мисли и солидарност" пријатељима и колегама војника.

Литвански предсједник Гитанас Науседа такође је изразио саучешће у објави, рекавши да белгијски војници који служе у саставу НАТО-а у Литванији "дају непроцјењив допринос безбједности наше нације и цијеле Алијансе", додајући: "Њихова посвећеност и жртва никада неће бити заборављене".

Белгијски држављанин, чији идентитет није објављен, био је дио артиљеријског батаљона у Брасхату.

Скоро 200 белгијских војника распоређено је у Литванији од љета, у оквиру мисије НАТО-а "Напредне копнене снаге", низа мултинационалних борбених група стационираних у осам источноевропских земаља.

Белгијско савезно јавно тужилаштво саопштило је да је покренуло истрагу о смрти војника, али није пружило више информација о случају, јавила је агенција Belga Newswire.

Савезни судија и два детектива савезне полиције, специјализована за истраге војних послова, посјетили су мјесто догађаја у суботу, јавила је VRT.

Белгијско министарство одбране је такође покренуло интерну истрагу како би утврдило тачне околности несреће, према извјештајима медија.

NATO

vojna vježba

Коментари (0)
