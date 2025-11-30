Logo
Огласио се АМС Српске: Уклоњен квар, успостављен саобраћај на граничним прелазима

30.11.2025

15:30

Огласио се АМС Српске: Уклоњен квар, успостављен саобраћај на граничним прелазима
Фото: АМС РС

Квар је отклоњен и успостављен је саобраћај на граничним прелазима са Србијом, Црном Гором и Хрватском, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Због пада система и техничких проблема саобраћај је прво био обустављен на граничним прелазима Шепак, Каракај, Братунац и Скелани на излазу и улазу у БиХ из Србије.

gp karakaj

Друштво

Пао систем: Обустављен саобраћај на граничним прелазима са Србијом

Након тога је дошло до обуставе саобраћаја на свим прелазима са Србијом, Црном Гором и Хрватском.

