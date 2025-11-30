Огласио се АМС Српске: Уклоњен квар, успостављен саобраћај на граничним прелазима

30.11.2025
15:30
Коментари:0
Квар је отклоњен и успостављен је саобраћај на граничним прелазима са Србијом, Црном Гором и Хрватском, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Због пада система и техничких проблема саобраћај је прво био обустављен на граничним прелазима Шепак, Каракај, Братунац и Скелани на излазу и улазу у БиХ из Србије.
Друштво
Пао систем: Обустављен саобраћај на граничним прелазима са Србијом
Након тога је дошло до обуставе саобраћаја на свим прелазима са Србијом, Црном Гором и Хрватском.
Република Српска
3 ч0
Сцена
3 ч2
Свијет
3 ч0
Регион
3 ч0
Најновије
Најчитаније
18
42
18
24
18
16
18
03
17
50
Тренутно на програму