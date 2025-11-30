Патријарх Порфирије: Пост је период духовне обнове

Извор:
СРНА
30.11.2025
13:35
Коментари:0
Његова светост патријарх српски Порфирије изјавио је данас да је пост, прије свега, период духовне обнове, а у његовом средишту је оживљавање ријечи Господњих.
Након што је у прву недјељу Божићног поста служио литургију у храму Светог Саве у Београду, патријарх је у бесједи подсјетио да ријечи Господње указују на то шта је најважније да човјек чини како би ишао путем Царства Небеског и да би се истински духовно обнављао.
''То није ништа друго него реалност изражена ријечју љубав, ријечју која се непрестано свакодневно међу нама помиње, али често носи различите садржаје. Нажалост, често ти садржаји нису оно на шта нас Господ позива, него имају у себи мању или већу дозу, а понекад су и потпуно самољубље'', навео је српски патријарх.
Његова светост је подсјетио на ријечи да човјек треба читавим бићем да воли Господа и ближњег свог као самог себе како би ишао путем који води у Царство Божје и добио живот вјечни, саопштено је из Српске православне цркве.
Патријарх је навео да је најдубља тајна људског живота и постојања љубав према Богу и према ближњем, а као и вјера показује се и потврђује кроз човјекољубље, које је једна од најважнијих врлина.
''Врлина није ништа друго него наше уподобљавање Богу'', рекао је српски патријарх.
