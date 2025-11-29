Бивши шеф кабинета Зеленског: Документ од 28 тачака више не постоји

29.11.2025
21:01
Андриј Јермак, бивши шеф Канцеларије предсједника Украјине, изјавио је да не замјера предсједнику Володимиру Зеленском након што је поднио оставку.
Јермак је рекао за Фајненшел тајмс да не гаји никакву лоша осјећања према Зеленском.
"Био ми је пријатељ прије овог посла и памтићу га и послије."
Јермак је такође рекао да је украјинска делегација коју је предводио у Женеви успјела да обезбиједи ревизију почетне верзије америчког мировног плана.
"Делегација под мојим вођством у Женеви, заједно са нашим америчким партнерима, успјела је да обезбиједи да документ од 28 тачака више не постоји", рекао је Јермак, мислећи на ревидирани мировни план, који је сада прихватљивији за Кијев.
"Остало је неколико тешких тачака око којих се треба договорити, и вјерујем да је то могуће."
Јермак је увјерен да "у сваком случају, предсједник – без обзира на притисак – неће потписати нити одобрити ништа што је супротно интересима Украјине".
Украјинска правда је 28. новембра објавила да Национални антикорупцијски биро Украјине (НАБУ) и Специјализовано тужилаштво за борбу против корупције (САП) врше претресе у Јермаковој канцеларији у владином округу. Новинари Украјинске правде успјели су да сниме око 10 запослених из НАБУ-а и САП-а како улазе у владин округ.
Јермак је потврдио да се претрес врши у његовој кући и рекао да је спреман да помогне у истрази. Украјинска правда је утврдила да му није уручено обавјештење о сумњи од јутра 28. новембра.
Касније је Зеленски објавио да је прихватио Јермакову оставку на мјесто шефа Канцеларије предсједника Украјине. Зеленски је додао да ће 29. новембра одржати консултације о Јермаковом потенцијалном насљеднику.
Јермак је касније рекао да се придружује оружаним снагама након што је поднио оставку.
"Гади ми се прљавштина која ми је упућена, а још више ме гади недостатак подршке оних који знају истину", рекао је, преноси Б92.
