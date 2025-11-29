Сијарто: Нама не треба дозвола Брисела за било какве преговоре

Извор:
СРНА
29.11.2025
17:13
Мађарима не треба дозвола из Брисела, Берлина или било ког другог мјеста за било какве преговоре, рекао је шеф мађарске дипломатије Петер Сијарто.
"Читајући фрустриране изјаве проратних европских политичара о нашем састанку јуче у Москви, сматрам да озбиљно неспоразум мора бити разјањен. Нама, Мађарима, не треба дозвола или мандат из Брисела, Берлина или било ког другог мјеста за било какве стране преговоре", написао је Сијарто на Иксу.
Он је додао да Мађарска слиједи спољну политику и да њихове одлуке одређују њихов национални интерес, свиђало се то Бриселу или не.
