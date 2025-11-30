Logo
Large banner

Возачи пажња! Гужве на граничним прелазима

Извор:

СРНА

30.11.2025

11:10

Коментари:

0
Возачи пажња! Гужве на граничним прелазима
Фото: АМС РС

Фреквенција возила појачана је на граничним прелазима Градишка и Велика Кладуша на излазу из БиХ ка Хрватској, саопштено је из Ауто-мото савеза /АМС/ Републике Српске.

На осталим граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.

Саобраћај се на већини путева у Републици Српској одвија несметано, а временски услови за вожњу су повољнији него претходних дана.

Учестали су одрони на дионицама у усјецима, те из АМС-а апелују да возаче возе максимално опрезно и да на пут не крећу без зимске опреме.

Подијели:

Тагови:

гужве на граници

АМС РС

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Црна Гора уводи визе за грађане Русије

Регион

Црна Гора уводи визе за грађане Русије

7 ч

0
Петковић на Форуму и Самиту у Каиру: За одржив развој свима потребне исте шансе

БиХ

Петковић на Форуму и Самиту у Каиру: За одржив развој свима потребне исте шансе

7 ч

0
Захарова: Режим у Кијеву угрожава глобалну безбједност

Свијет

Захарова: Режим у Кијеву угрожава глобалну безбједност

8 ч

0
Познати тенисер објавио да је геј: "Поносан сам на то ко сам"

Тенис

Познати тенисер објавио да је геј: "Поносан сам на то ко сам"

8 ч

1

Више из рубрике

Сутра у 13 градова анонимно тестирање на вирусе ХИВ и хепатитис

Друштво

Сутра у 13 градова анонимно тестирање на вирусе ХИВ и хепатитис

8 ч

0
Данас је Свети Григорије Чудотворац: Вјерује се да се на данашњи дан треба измирити са свима

Друштво

Данас је Свети Григорије Чудотворац: Вјерује се да се на данашњи дан треба измирити са свима

9 ч

0
Беба дијете

Друштво

У Српској рођено 14 беба

10 ч

0
Посљедњи дан новембра доноси нам сунчано и топлије вријеме

Друштво

Посљедњи дан новембра доноси нам сунчано и топлије вријеме

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

42

Отказан концерт Аце Лукаса на Јахорини!

18

24

Одрон на путу Тузла-Сарајево: Саобраћај потпуно обустављен

18

16

Објављен видео: Аца Лукас и Насер Орић уживају док Шериф Коњевић пјева

18

03

Стевандић о слици Лукаса и Орића: "Из нашег друштва се исписао онај..."

17

50

Огласио се Додик о слици Аце Лукаса и Насера Орића: "Дубоко нас је повриједио"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner