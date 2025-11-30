Возачи пажња! Гужве на граничним прелазима

Извор:
СРНА
30.11.2025
11:10
Коментари:0
Фреквенција возила појачана је на граничним прелазима Градишка и Велика Кладуша на излазу из БиХ ка Хрватској, саопштено је из Ауто-мото савеза /АМС/ Републике Српске.
На осталим граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.
Саобраћај се на већини путева у Републици Српској одвија несметано, а временски услови за вожњу су повољнији него претходних дана.
Учестали су одрони на дионицама у усјецима, те из АМС-а апелују да возаче возе максимално опрезно и да на пут не крећу без зимске опреме.
