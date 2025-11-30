Црна Гора уводи визе за грађане Русије

30.11.2025
11:07
Коментари:0
Црна Гора ће најкасније до септембра сљедеће године увести визе за држављане Русије, саопштено је за Радио Слободна Европа из Министарства вањских послова.
Према важећем Споразуму о узајамним путовањима, руски држављани тренутно могу улазити и боравити у Црној Гори до 30 дана без визе.
"Неопходно је да до краја трећег квартала 2026. Црна Гора усклади визну политику са ЕУ, што, између осталог, значи и увођење визног режима за држављане Русије".
Ова мјера је, како кажу у Министарству, дио обавеза које је држава преузела у оквиру Реформске агенде 2024–2027. и усклађивања са европским правилима из поглавља 24 – Правда, слобода и безбједност.
"Усклађивање са визном политиком ЕУ спроводи се постепено и уз пажљиво уважавање националних економских и других интереса, који су од суштинског значаја за очување стабилности и дугорочни развој државе", наводе из Министарства.
Званични подаци Министарства унутрашњих послова показују да у Црној Гори борави више од 21.100 руских држављана, а највећи број њих живи на приморју, посебно у Будви.
Иако у Црној Гори могу боравити до 30 дана без визе, у пракси они након тог периода на кратко напусте Црну Гору, неријетко само до најближег пограничног мјеста и у повратку добију нови тридесетодневни безвизни период.
Број оваквих 'излазака-улазака' није ограничен.
Из Управе полиције раније су појаснили да Споразум о путовањима са Русијом нема ограничење у смислу дужине укупног боравка у одређеном периоду, што је у пракси значило да се боравак може континуирано продужавати.
Усклађивање са ЕУ политикама
Премијер Милојко Спајић је раније, најављујући пооштрени режим за руске држављане, казао да Црна Гора у потпуности прати вањску и безбједносну политику Европске уније, укључујући мјере према Русији.
Наиме, Црна Гора је 2022. године увела санкције Москви, али Европска комисија континуирано упозорава да је и визна политика кључна за напредак у преговорима и коришћење средстава из Плана раста за Западни Балкан.
Према посљедњем извјештају Европске комисије, Црна Гора и даље није усклађена са визним режимом ЕУ питањем које је, сматрају, "питање од хитног значаја".
Посебно због чињенице да је ријеч о завршном услову у једном од два најважнија приступна поглавља.
Брисел очекује увођење виза за девет земаља које нису усклађене са ЕУ - Русију, Кину, Бјелорусију, Азербејџан, Катар, Саудијску Арабију, УАЕ, Бахреин и Турску.
Црна Гора је недавно увела визе за турске држављане.
Повод је био инцидент који се догодио 25. октобра у подгоричком насељу Забјело, кад је ножем рањен Подгоричанин.
Иако је полиција тврдила да су у рањавању учествовали држављанин Турске и Азербејџана, на крају се испоставило да су Подгоричанина наводно ранила два држављанина Азербејџана.
Од краја октобра, кад је Влада привремено увела визе држављанима Турске, скоро 9.000 њих напустило је Црну Гору, док су у истом периоду одобрена 194 захтјева за издавање виза држављанима те земље.
Из Министарства унутрашњих послова саопштили су Вијестима да је од 27. октобра, кад је извршна власт увеле визе турским држављанима, до 26. новембра 8.935 држављана Турске напустило Црну Гору.
Иначе, Влада је досадашњу праксу непотпуног праћења визне политике ЕУ оправдавала економским интересима у туризму, који чине 26 одсто црногорског бруто домаћег производа.
У том контексту, навели су да Црну Гору годишње посјети 230.000 руских, 320.000 турских држављана...
За Кину су навели да учествује у инфраструктурним пројектима, а за четири блискоисточне земље све веће инвестиције у Црну Гору.
Из Брисела су више пута наглашавали да економски интереси не могу имати предност над европским правилима и обавезама из приступног процеса.
Црногорске власти очекују да ће потпуна хармонизација визног режима с правилима ЕУ бити завршена до краја 2027. године.
Влада Црне Горе намјерава да до краја сљедеће године затвори сва поглавља и 2028. постане чланица ЕУ, преносе Вијести.ме.
