Ухапшен осумњичени за крађу из цркве у Никшићу

Извор:

СРНА

28.11.2025

11:42

Ухапшен осумњичени за крађу из цркве у Никшићу

Припадници Одјељења безбједности Никшић ухапсили су лице чији су иницијали М.Б. /43/ које је осумњичено за тешку крађу у Саборној цркви Светог Василија Острошког у овом граду, саопштила је данас Управа полиције.

Ово лице је осумњичено да је 24. новембра из цркве се налази на Тргу Шака Петровића у Никшићу отуђило одређену количину новца и један мобилни телефон.

Поплаве, Тајланд

Свијет

Број погинулих у поплавама на Тајланду порастао на 145

Полиција је идентификовала лице М.В. из Никшића као извршиоца, који је вишеструки повратник у вршењу кривичних дјела из области имовинских деликата.

Црна Гора

Nikšić

