Хрватски МУП пријавио осморицу због инцидента испред Српског културног центра у Загребу

Хрватска полиција поднијела је осам оптужних приједлога због инцидента 7. новембра испред Српског културног центра у Загребу, када је пред отварање изложбе "Ефемерис – легал Дејана Медакића" педесетак маскираних мушкараца узвикивало усташке пароле и стварало немир.
Међу осумњиченима су четири пунољетна и четири малољетна младића, а двојица су већ позната полицији од раније.
Оптужени су пријављени због прекршаја против јавног реда и мира, укључујући прикривање идентитета маскирањем.
