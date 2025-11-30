Logo
Large banner

Хрватски МУП пријавио осморицу због инцидента испред Српског културног центра у Загребу

Извор:

СРНА

30.11.2025

08:07

Коментари:

0
Хрватски МУП пријавио осморицу због инцидента испред Српског културног центра у Загребу

Хрватска полиција поднијела је осам оптужних приједлога због инцидента 7. новембра испред Српског културног центра у Загребу, када је пред отварање изложбе "Ефемерис – легал Дејана Медакића" педесетак маскираних мушкараца узвикивало усташке пароле и стварало немир.

Међу осумњиченима су четири пунољетна и четири малољетна младића, а двојица су већ позната полицији од раније.

Сплит-напад-03112025

Регион

Пуштени приведени због напада на Србе у Сплиту

Оптужени су пријављени због прекршаја против јавног реда и мира, укључујући прикривање идентитета маскирањем.

Подијели:

Тагови:

Хрватска

napad na Srbe

Кривична пријава

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ведрана Рудан о планираном нападу на српске каратисте: ''Живот у Хрватској ми је постао неподношљив''

Регион

Ведрана Рудан о планираном нападу на српске каратисте: ''Живот у Хрватској ми је постао неподношљив''

2 седм

0
Полиција чува Српски културни центар у Загребу

Регион

Полиција чува Српски културни центар у Загребу

2 седм

2
Пуповац: Не можете ништа јавно рећи, а да се не почне ширити говор мржње и пријетити

Регион

Пуповац: Не можете ништа јавно рећи, а да се не почне ширити говор мржње и пријетити

3 седм

0
Одређен притвор деветорици мушкараца због напада на Србе у Сплиту

Регион

Одређен притвор деветорици мушкараца због напада на Србе у Сплиту

3 седм

0

Више из рубрике

Језив злочин: Ово је инфлуенсерка чије је тијело пронађено у коферу у шуми

Регион

Језив злочин: Ово је инфлуенсерка чије је тијело пронађено у коферу у шуми

23 ч

0
Експлозија у Хрватској, рањено троје дјеце!

Регион

Експлозија у Хрватској, рањено троје дјеце!

1 д

0
Притвор од 30 дана за Микулића и његовог кума

Регион

Притвор од 30 дана за Микулића и његовог кума

1 д

0
Нестала инфлуенсерка пронађена мртва у Словенији: Дијелови тијела били у коферу

Регион

Нестала инфлуенсерка пронађена мртва у Словенији: Дијелови тијела били у коферу

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

42

Отказан концерт Аце Лукаса на Јахорини!

18

24

Одрон на путу Тузла-Сарајево: Саобраћај потпуно обустављен

18

16

Објављен видео: Аца Лукас и Насер Орић уживају док Шериф Коњевић пјева

18

03

Стевандић о слици Лукаса и Орића: "Из нашег друштва се исписао онај..."

17

50

Огласио се Додик о слици Аце Лукаса и Насера Орића: "Дубоко нас је повриједио"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner