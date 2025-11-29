Logo
Притвор од 30 дана за Микулића и његовог кума

Извор:

Агенције

29.11.2025

17:44

Коментари:

0
Фото: Tanjug / AP / HINA/ Daniel Kasap

Бившем главном државном инспектору Хрватске Андрији Микулићу и његовом куму Драгану Красићу одређен је притвор у трајању од 30 дана због опасности од утицаја на свједоке, пренијели су данас хрватски медији.

Позивајући се на неименоване изворе из Управе за сузбијање организованог криминала хрватског министарства унутрашњих послова (УСКОК) загребачки портал Индеx.хр пренио је да против Микулића и његовог кума Красића има укупно 22 свједока.

УСКОК је раније данас потврдио да је покренута истрага против бившег главног државног инспектора Андрије Микулића, његовог кума Драгана Красића, двојице власника каменолома и три повезане фирме због сумње на вишеструко примање и давање мита.

У саопштењу УСКОК се наводи да је ријеч о миту од најмање 190.000 евра, великим количинама меса, сухомеснатих производа, дрвне грађе и грађевинског материјала.

Сумња се да су Микулић и Красић, користећи своја овалашћења у државном инспекторату и хрватском министарству привреде "годинама помагали власницима два каменолома за позамашну новчану надокнаду".

УСКОК тврди да су Микулић и Красић са власником каменолома склопили договор да ће, у замјену за новац и робу, обезбедити да хрватски државни инспекторат и министарство привреде поступају у складу са пословним интересима приватних фирми.

USKOK

Хрватска

