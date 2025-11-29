Logo
Са полица DM-a повлаче се грицкалице за дјецу

Извор:

СРНА

29.11.2025

13:21

Са полица DM-a повлаче се грицкалице за дјецу

Хрватска са тржишта повлачи више грицкалица за дјецу њемачког бренда "Пјур енд фан", које се продају у трговинама ДМ-а, јер на декларацијама није истакнуто да могу да садрже алергене, саопштио је Инспекторат.

Повлаче се производи "Мики еко" воћна плочица од 25 грама, "Пепа Пиг" еко воћна плочица од 25 грама, оба производа за дјецу од три године, "Пепа Пиг снек" јабука и мрква од 30 грама, "Дизни снек" кукуруз и јагода од 30 грама.

Од "Пјур енд фан" повлаче се и доручак житни колутићи са јабуком и какаом од 125 грама, те БИО доручак житни колутићи са јабуком и јагодом од 125 грама.

Економија

Најпродаванији производ на Црни петак: Рекордна онлајн потрошња достигла 8,6 милијарди, цифра није коначна

Разлог за повлачење је што на декларацијама наведених производа није истакнуто да могу да садрже алергене у траговима, као што су орашасти плодови, соја, сезам и млијеко.

Производи могу да представљају ризик по здравље осјетљивих потрошача, док га лица која нису алергична могу и даље да употребљавају.

Производ није у складу с Уредбом о утврђивању општих начела и услова закона о храни.

