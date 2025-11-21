Сухомеснати производи на мети инспекције

Извор:
21.11.2025
Директор Федералне управе за инспекцијске послове (ФУЗИП), Ивана Првуловић, присуствовала је 21. новембра интензивираним контролама Федералног ветеринарског инспектората у области прераде меса и припреме сухомеснатих производа различитог асортимана на подручју Зеничко-добојског кантона, који се проводе у оквиру Програма интензивираних инспекцијских контрола ФУЗИП за период октобар-децембар 2025. године.
Циљ контрола је провјера испуњености услова за производњу и прераду производа животињског поријекла, укључујући квалитет сировине која се користи у преради, поштовање технолошких процеса, хигијенску исправност сировине и коначног производа, начин складиштења, провођење прописаних лабораторијских испитивања.
Производи животињског поријекла који се стављају на тржиште морају задовољити прописани квалитет, бити у важећим роковима трајања и правилно декларисани, што је од изузетног значаја за заштиту здравља потрошача.
"Кроз ове активности Федералног ветеринарског инспектората штитимо здравље и интересе потрошача, у складу с одредбама Закона о храни, који наглашава спречавање обмањујућих поступака, патворења прехрамбених производа и свих других радњи које могу довести потрошача у заблуду приликом куповине прехрамбених производа", рекла је и додала:
"Присуство инспекцијским контролама потврда је опредјељења ФУЗИП-а да осигура транспарентан рад и повјерење јавности уз истовремено успостављање отворене комуникације са субјектима контроле ради унапређења стандарда и праксе у овој области и олакшавања пословања".
Контроле се врше на основу Закона о ветеринарству у Босни и Херцеговини ("Сл. гласник БиХ", бр. 34/02), Закона о ветеринарству ФБиХ ("Сл. новине ФБиХ", бр. 46/00), Закона о храни ("Сл. гласник БиХ", бр. 50/04), Закона о заштити потрошача ("Сл. гласник БиХ", бр. 25/2006 и 88/2015), те подзаконских прописа донесених на основу наведених закона.
