Сухомеснати производи на мети инспекције

Извор:

АТВ

21.11.2025

21:54

Директор Федералне управе за инспекцијске послове (ФУЗИП), Ивана Првуловић, присуствовала је 21. новембра интензивираним контролама Федералног ветеринарског инспектората у области прераде меса и припреме сухомеснатих производа различитог асортимана на подручју Зеничко-добојског кантона, који се проводе у оквиру Програма интензивираних инспекцијских контрола ФУЗИП за период октобар-децембар 2025. године.

Циљ контрола је провјера испуњености услова за производњу и прераду производа животињског поријекла, укључујући квалитет сировине која се користи у преради, поштовање технолошких процеса, хигијенску исправност сировине и коначног производа, начин складиштења, провођење прописаних лабораторијских испитивања.

Контроле се врше на основу Закона о ветеринарству у Босни и Херцеговини ("Сл. гласник БиХ", бр. 34/02), Закона о ветеринарству ФБиХ ("Сл. новине ФБиХ", бр. 46/00), Закона о храни ("Сл. гласник БиХ", бр. 50/04), Закона о заштити потрошача ("Сл. гласник БиХ", бр. 25/2006 и 88/2015), те подзаконских прописа донесених на основу наведених закона.

Таг:

Инспекција

