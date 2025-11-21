Свјетски дан ТВ: 100 година од емитовања прве слике

Аутор:Теодора Беговић
21.11.2025
19:25
Коментари:0
Посао новинара је захтијеван, одговоран и динамичан. За прилог од двије минуте потребно је неколико сати посла и доста креативности.
Иако посао некад изискује доста времена, наше новинарке истичу да се овај посао ради са доста љубави и посвећености.
"Ми смо и уредници, и на терену, и у студију, пишемо прилоге, сликамо се на камери, али ја то и волим. Ја се не бих могла опредијелити овдје за један посао, да будем само спикер и да то буде мој посао, ја волим све. Првенствено волим терен, да истражујем, да узимам изјаве и то је чар овог посла. Могу слободно рећи да је овај посао љубав", рекла је уредник у редакцији информативног програма АТВ-а Маријана Ивељић.
"Знамо често рећи да је овај посао хљеб са седам кора, али је најбитније да ми овај посао волимо и да не одлазимо са оним грчем у стомаку, већ са љубављу и да на крају дана када дођемо кући будемо задовољни са оним што смо урадили", изјавила је новинар у редакцији дневног програма АТВ-а Сандра Марјановић.
Да би прича дошла до гледалаца, потребан је велики тим људи. На телевизији је брз темпо рада, али се сваки дан научи нешто ново.
"Искрено, моје досадашње искуство је да је јако занимљиво и опширно. Прије телевизије нисам знала да ово подразумијева доста ствари и обавеза, широк спектар људи и догађаја, занимљивости, свега има", испричала је организатор АТВ-а Сара Сеизовић.
"Људи који нису дио ове приче и оваквог начина рада, сигурно не знају колико је ово динамичан посао и окружење, а ја сам заправо од тренутка када сам завршио Академију умјетности у Бањалуци, постао дио колектива АТВ-а и сваког дана учим нешто ново, стичем нова искуства", истакао је монтажер АТВ-а Страхиња Стојановић.
Упркос све већој популарности портала и друштвених мрежа, телевизија и даље налази своје мјесто. А да би опстала као водећи извор информисаности грађана, неопходно је прилагођавање новим трендoвима.
"У БиХ проценат људи који се информишу преко ТВ је преко 50%, док се у земљама ЕУ то мијења јер су им у већем проценту заступљене дигиталне платформе као основа информисања. Сматрам да имамо времена да се прилагодимо ситуацији јер телевизија сигурно неће нестати, али се мора трансформисати", објаснио је генерални директор АТВ-а Срђан Кевац.
Сто година након емитовања првог сигнала, телевизија и даље свакодневно прати актуелне теме и информише милионе људи. Промјене су неминовне, али улога телевизије остаје иста, да јавност информише правовремено, тачно и поуздано.
