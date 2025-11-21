Путеви Српске поручили возачима: Молимо вас...

Извор:
СРНА
21.11.2025
18:35
Из предузећа "Путеви Републике Српске" упутили су апел свим учесницима у саобраћају да на пут не крећу без зимске опреме због најављених обилних сњежних падавина.
Руководилац Одјељења за редовно одржавање путева Срђан Јолић изјавио је Срни да учесници у саобраћају не треба да на пут крећу без зимске опреме усљед обилних сњежних падавина на предјелима општина Кнежево, Мркоњић Град, преко превоја Борја.
Јолић је истакао да се очекују сњежне падавине и преко других планинских предјела.
"Сходно томе молимо возаче за посједовање зимске опреме и додатни опрез", рекао је Јолић.
