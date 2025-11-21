Logo
Путеви Српске поручили возачима: Молимо вас...

Путеви Српске поручили возачима: Молимо вас...

Из предузећа "Путеви Републике Српске" упутили су апел свим учесницима у саобраћају да на пут не крећу без зимске опреме због најављених обилних сњежних падавина.

Руководилац Одјељења за редовно одржавање путева Срђан Јолић изјавио је Срни да учесници у саобраћају не треба да на пут крећу без зимске опреме усљед обилних сњежних падавина на предјелима општина Кнежево, Мркоњић Град, преко превоја Борја.

нермин никшић

БиХ

Сарајеву битнији избори у Српској него расправа о ''нелегалним радњама Никшића''

Јолић је истакао да се очекују сњежне падавине и преко других планинских предјела.

"Сходно томе молимо возаче за посједовање зимске опреме и додатни опрез", рекао је Јолић.

