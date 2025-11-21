Полиција упозорава: Појавиле се лажне новчанице

21.11.2025
10:33
Коментари:0
Министарство унутрашњих послова /МУП/ Унско-санског кантона упозорило је грађане да су се појавиле лажне новчанице у апоенима од пет, 10 и 20 евра.
Лажне новчанице се на први поглед могу чинити вјеродостојним, али се на њима јасно може уочити исписан текст "копи", што указује да је ријеч о кривотвореним новчаницама, наводи се у саопштењу.
Кантонални МУП позива грађане да у случају сумње на кривотворену новчаницу одмах контактирају најближу полицијску станицу и пријаве случај.
