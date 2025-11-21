Са тржишта повучени мишићи за пливање

Извор:
СРНА
21.11.2025
09:41
Са тржишта БиХ повучени су мишићи за пливање у облику диносауруса из Кине, саопштила је Агенција за надзор над тржиштем БиХ.
Произвођач је "Интекс девелопмент" из Кине, а број кода производа је 6941057420264.
"Мишићи за пливање `Интекс диносаур 56664ЕУ` имају избочени дио у облику диносауруса и дијете би се док плива могло утопити ако се избочени дио заглави и узрокује да остане заробљено или непокретно под водом", наводи се у саопштењу.
Увозник је предузео добровољне мјере повлачења са тржишта, поврата производа од потрошача.
Онима који су купили овај производ препоручује се да га врате у трговину малоподаје, навели су из Агенције.
