Са тржишта повучени мишићи за пливање

Извор:

СРНА

21.11.2025

09:41

Коментари:

0
Са тржишта БиХ повучени су мишићи за пливање у облику диносауруса из Кине, саопштила је Агенција за надзор над тржиштем БиХ.

Произвођач је "Интекс девелопмент" из Кине, а број кода производа је 6941057420264.

"Мишићи за пливање `Интекс диносаур 56664ЕУ` имају избочени дио у облику диносауруса и дијете би се док плива могло утопити ако се избочени дио заглави и узрокује да остане заробљено или непокретно под водом", наводи се у саопштењу.

богдан богдановиц

Кошарка

Богдановић на удару навијача

Увозник је предузео добровољне мјере повлачења са тржишта, поврата производа од потрошача.

Онима који су купили овај производ препоручује се да га врате у трговину малоподаје, навели су из Агенције.

