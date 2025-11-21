Срђан Кевац: Телевизија неће нестати, мора се трансформисати

Извор:
АТВ
21.11.2025
09:25
Коментари:0
Данас обиљежавамо Свјетски дан телевизије. Овај датум свијет обиљежава као подсјетник на улогу коју телевизија има у обликовању јавног простора, креирању друштвеног дијалога и очувању информисане заједнице. Овај датум нас истовремено суочава са стварношћу у којој медијске слободе нису у потпуности заштићене.
Недавно укидање санкција које су се односиле на АТВ враћа у фокус питање граница независног новинарства. Наравно то је и повод да овог јутра угостимо директора АТВ-а, директора Срђана Кевца.
''Желим прије свега да честитам Свјетски дан телевизије свим радницима АТВ-а, а онда и свим људима широм свијета који раде у овој индустрији. Као што знамо, телевизија свуда пролази кроз разноразне изазове, тако смо и ми имали свој дио изазова. Надам се да је сада свима лакше и боље и да нико неће пролазити оно што смо ми пролазили'', рекао је у јутарњем програму, директор АТВ-а Срђан Кевац.
За многе је данас нерадан дан, али телевизија ради пуном паром, за нас нема одмора, није га било ни током санкција, али данас настављамо пуном паром, још јаче.
Ружан период је иза нас, окрећемо се лијепим стварима, ситуацији којој треба да се што прије вратимо, позицији коју смо имали прије свих тих немилих догађаја и радимо све што је од нас да се то што прије догоди, казао је Кевац и додао:
''Мислим да смо веома успјешно пребродили овај период и да смо сви дали максимум да се то не види на екранима, али и да то не осјете радници. Лојалност радника нам је била од изузетне важности, никад је нисмо подразумијевали, али смо увијек били срећни што је имамо. Сада настављамо још боље и јаче и мислим да смо из овог периода извукли важне поуке''.
Телевизија као медиј се генерално сусреће са изазовима јер долази до промјене процента људи који је користе као примарни извор информисања у односу на дигиталне платформе.
''Ми се трудимо да правимо што више аутентичног и локалног садржаја. Оно што никад неће у потпуности прећи на платформе, то су велики догађаји, које преносимо уживо, односно она врста садржаја која има колективну публику, попут спортских догађаја, утакмица, вијести и слично. Мислим да се АТВ труди да прати све важне догађаје уживо и да у реалном времену доносимо информације, анализе и да у том смислу имамо своје мјесто и начин да не изгубимо трку са дигиталним платформама'', казао је Кевац.
У БиХ по посљедњим истраживањима, још увијек је велики проценат људи који се информишу преко телевозије, тако да телевизија неће нестати, али се мора трансформисати.
''Мислим да проналазимо праву мјеру за очување телевизије као медија, а поред тога наше друштвене мреже и платформе на које се враћамо након укинутих санкција су у порасту по посјећености, све статистике то потврђују, тако да ми је драго да видим да имамо само замах у позитивном смислу'', казао је.
Појава вјештачке интелигенције истиче посебну важност уредничке одговорности, која би иначе требало да се подразумијева. Међутим, ново доба доноси све теже препознаванје тачних и провјерених информација за модерног човјека и у том смислу новинарска и уредничка професија је изузетно важна у чувању повјерења наших грађана и публике.
''Поплава је лажних информација, лажних профила и портала, све је теже просјечном гледаоцу да нађе истину. На крају дана, мислим да ће се човјек вратити на оно што је аутентично и провјерено, и ту лежи наша одговорност као професионалаца у свом послу. Само истрајност и континуитет и правовременом и истинитом извјештавању може томе да допринесе'' закључио је директор АТВ-а, Срђан Кевац.
На крају, важан податак који је истакао је реалност са којом се суочавају телевизије у цијелој БиХ, а што нема нигдје у свијету, је то да ми ни данас немамо адекватно мјерење, не знамо колико смо заправо гледани. Мјерења се раде из просјека априла 2023. тако да је то заиста велики проблем.
Без обзира на то, трудићемо се да наставимо са објективним, правовременим и истинитим информисањем како бисмо очували повјерење наших гледалаца као и до сада.
.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
11
44
11
43
11
40
11
37
11
33
Тренутно на програму