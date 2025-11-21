Додик: Будућност Српске сигурна док год је бране припадници МУП-а

Извор:
СРНА
21.11.2025
09:21
Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је у честитки поводом крсне славе Министарства унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске - Аранђеловдана да је будућност Републике Српске сигурна док год је бране часни људи попут припадника овог министарства.
"Аранђеловдан представља симбол мудрости, снаге и непоколебљиве одбране вриједности које припадници МУП-а свакодневно доказују својим професионалним радом", навео је Додик у честитки министру унутрашњих послова Српске Жељку Будимиру, директору Полиције Синиши Кострешевићу и свим припадницима МУП-а.
Додик је истакао да се на овај дан са посебним поштовањем сјећамо свих припадника МУП-а страдалих у Одбрамбено-отаџбинском рату чија је жртва дубоко утемељена у данашњој слободи.
"Њихова храброст и љубав према отаџбини заувијек нас обавезују да чувамо Републику Српску", поручио је Додик.
Он је нагласио да патриотизам није само ријеч, већ трајна обавеза.
"Знамо шта је наш национални интерес и да је будућност Републике Српске сигурна док год је бране часни људи попут вас. Желим вам добро здравље, личну и породичну срећу, успјех у раду, као и наставак јачања Министарства унутрашњих послова Републике Српске", истакао је Додик на "Иксу".
