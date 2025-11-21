Logo
Додик: Будућност Српске сигурна док год је бране припадници МУП-а

Извор:

СРНА

21.11.2025

09:21

Додик: Будућност Српске сигурна док год је бране припадници МУП-а
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је у честитки поводом крсне славе Министарства унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске - Аранђеловдана да је будућност Републике Српске сигурна док год је бране часни људи попут припадника овог министарства.

"Аранђеловдан представља симбол мудрости, снаге и непоколебљиве одбране вриједности које припадници МУП-а свакодневно доказују својим професионалним радом", навео је Додик у честитки министру унутрашњих послова Српске Жељку Будимиру, директору Полиције Синиши Кострешевићу и свим припадницима МУП-а.

Додик је истакао да се на овај дан са посебним поштовањем сјећамо свих припадника МУП-а страдалих у Одбрамбено-отаџбинском рату чија је жртва дубоко утемељена у данашњој слободи.

"Њихова храброст и љубав према отаџбини заувијек нас обавезују да чувамо Републику Српску", поручио је Додик.

Милорад Којић

Он је нагласио да патриотизам није само ријеч, већ трајна обавеза.

"Знамо шта је наш национални интерес и да је будућност Републике Српске сигурна док год је бране часни људи попут вас. Желим вам добро здравље, личну и породичну срећу, успјех у раду, као и наставак јачања Министарства унутрашњих послова Републике Српске", истакао је Додик на "Иксу".

