Изузетно откриће кинеских научника: Џиновске панде користе алат!

Извор:

Танјуг

21.11.2025

08:26

Изузетно откриће кинеских научника: Џиновске панде користе алат!
Фото: pexels /Aris Martz

Научни тим који предводи професор Ли Баогуо са Сјеверозападног универзитета у кинеској провинцији Шанси први је пут забиљежио случајеве да џиновске панде користе предмете попут бамбусових штапова и грана као алат, како би дохватиле и почешале мјеста до којих иначе не могу.

Налази објављени у Цурент Биологy представљају први научни доказ коришћења алата код џиновских панди, пише данас Глобал Тајмс.

Истраживање је показало да, осим што једу бамбус и одмарају, панде знају да прилагоде штапове и комаде бамбуса и употребе их за чешање, што представља понашање које раније није било документовано.

Истраживач са Института за зоологију у Шансију и члан тима Јанг Бин изјавио је да је коришћење алата важна тема у проучавању животиња, јер открива поријекло и когнитивне способности врста. Код панди је забиљежено да могу да користе алат једном предњом шапом, захваљујући јединственом "лажном палцу", док друге врсте медвједа обично морају да користе шапе.

Снијег- Србија-03102025 (1)

Друштво

Данас у већини предјела снијег

Током 50 дана посматрања 18 панди у заробљеништву, истраживачи су забиљежили више од 300 примјера употребе алата. Посматрано је 10 женки и осам мужјака узраста од три до 12 година. Тим је утврдио да панде не само да користе алат директно, већ га понекад и једноставно припреме прије употребе, што представља основни облик израде алата, иако далеко од сложеног "кројења".

Овакво понашање указује на разумијевање узрока и краткорочно планирање, јер панде свјесно користе предмете да би се почешале на тешко доступним мјестима. За разлику од многих врста које алат користе најчешће за исхрану, панде га користе за негу тијела.

Иако се често сматрају спорим и незграпним животињама, ове нове опсервације показују да панде посједују сложеније когнитивне способности него што се раније претпостављало, наводи Глобал Тајмс. Употреба алата код великих сисара ретко је документована, а овај налаз, према истраживачима, има значајну вриједност за разумевање еволуције коришћења алата у животињском свијету.

