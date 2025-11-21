Logo
Опрез: Коловози клизави и заснијежени

Извор:

СРНА

21.11.2025

07:54

Опрез: Коловози клизави и заснијежени
Фото: Facebook / Nacionalni park Kozara

Коловози су јутрос у већем дијелу Републике Српске и ФБиХ мокри и клизави, на ширем подручју Мркоњић Града и у Кнежеву су заснијежени, али их чисте екипе предузећа за путеве.

Из Ауто-мото савеза Републике Српске савјетују возачима максимално опрезну и спорију вожњу, да на пут не крећу без зимске опреме, те скрећу пажњу и на могућност одрона.

На магистралном путу Добро Поље-Миљевина у току је постављање расвјете у тунелу "Сијерачке стијене", због чега је измијењен режим у одвијању саобраћаја у самом тунелу, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Саобраћај је обустављен на магистралном путу Србац-Дервента због постављања завршног слоја асфалта, а возила се преусмјеравају на пут Србац-Прњавор-Дервента. За возила хитних служби, ватрогасна возила и возила локалног становништва неће вриједити обустава саобраћаја на наведеном путном правцу.

На дионици магистралног пута Билећа-Требиње-локалитет Жудојевићи врши се санација косине усјека те се саобраћа једном траком у дужини 300 метара уз могуће обуставе до 15 минута.

Саво Минић

Република Српска

Минић: МУП је симбол државотворности Српске

Због санације коловоза на магистралном путу Брчко-Бијељина, као и на дионици магистралног пута Гојсовац-Павловића мост, долази до повремене обуставе саобраћаја, док се на мосту на граничном прелазу Рача саобраћа једном траком од 7.00 до 17.00 часова.Ради извођења бушачко-минерских радова на каменолому "Хан Дервента", од 12.00 до 16.00 часова долазиће до привремене обуставе саобраћаја на дионици магистралног пута Лапишница-Љубогошта, у мјесту Доња Љубогошта, општина Пале и то у два интервала у трајању од пет до седам минута.

На магистралном путу Подроманија-Мокро-Сумбуловац-Рогоушићи-Доња Љубогошта, у мјесту Рогоушићи због извођења минерских радова, долазиће до повремене обуставе саобраћаја од 12.00 до 16.00 часова у трајању од два пута по пет до седам минута.

Ради деминирања на локалитету "Гајеви два", општина Ново Горажде вршиће се повремена получасовна обустава саобраћаја на дионици магистралног пута Устипрача-Ново Горажде од 8.00 до 15.00 часова.

Због појаве одрона, у мјесту Доња Палежница, на дионици регионалног пута Бушлетић-Зелиња, саобраћај се одвија успорено, једном саобраћајном траком.

Република Српске-03102025

Република Српска

Данас у Српској нерадни дан

Због активираног клизишта, у прекиду је одвијање саобраћаја на регионалном путу Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи, саобраћај отежан.

На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због појаве клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара. Од 9.00 до 15.00 часова долазиће до повремене обуставе саобраћаја у трајању од 10 до 15 минута због санације клизишта и радова на проширењу коловозне траке.

Саобраћај се због активираних клизишта одвија једном саобраћајном траком у дужини од 50 метара на регионалном путу Прњавор-Укрина, у мјесту Вијачани.

Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, наизмјеничним пропуштањем возила, саобраћај се одвија на регионалном путу Укрина-Горња Вијака.

Радови су актуелни и на дионицама: Семизовац-Олово, Завидовићи-Возућа у мјесту Криваја, Јајце-Црна Ријека, Јабланица-Блидиње /Јабланица-Косне Луке/, Коњиц-Јабланица /Острожац/, као и на улазу у Неум.

На граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.

Због регистрације путника по новом систему уласка и изласка у земље Европске уније, могу се очекивати дужа задржавања на граничним прелазима.

Гранични прелаз Брчко је отворен за путничка возила до 3,5 тона.

муп републике српске

Република Српска

Данас обиљежавање крсна славе МУП-а Републике Српске

На граничном прелазу Каракај код Зворника забрањен је саобраћај за возила преко пет тона највеће дозвољене масе, која се преусмјеравају се на нови мост "Братољуб" у Братунцу и на гранични прелаз Рача.

Шлепери и теретна моторна возила могу саобраћати на граничном прелазу Шепак од 9.00 до 13.00 и од 22.00 до 6.00 часова.

Тагови:

невријеме

Снијег

Вријеме

