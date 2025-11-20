У поноћ обавезно изговорите ову молитву: Вјерује се да ће је Архангел Михаило услишити

Извор:
Курир
20.11.2025
22:25
Коментари:0
Према старом православном предању, молитва светом Михаилу изговара се у поноћ пред празник посвећен њему, пред Аранђеловдан. Светац тада силази у подземни свијет, одакле избављује упокојене посредством наше молитве.
Моли се за празник Сабор Светог Архангела Михаила у поноћ између 20. на 21. новембра, јер Архангел Михаил за свој празник ноћу одлази у ад и спушта своје крило у гену огњену, која се за то вријеме гаси. Те ноћи се моли и вјерује се да ће он услишити молитву, у којој питате да упокојене (по крштеним именима), да их избави из Ада.
Свијет
Захарова: Кијев користи реторику о проступању ЕУ да ''држи главу изнад воде''
Архистратиг Божији Михаил се јавио једном од богоугодних монаха братства манастира Светог Архистратига Божија Михаила у Кремљу 11.8.1906. године, гдје је ова молитва написана на припрати Храма, и рекао му: „Који човјек буде читао сваки дан молитву ову, тога дана неће га се дотаћи ни ђаво ни зао човјек, лијеност неће саблазнити срце, а ако ли се човјек упокоји, то душу његову ад неће примити. Амин“
Такође се можете молити и за све своје живе ближње (дјецу, мужа, родитеље…) свакодневно, помињући њихова крштена имена. Препоручљиво је да се то уради свако јутро.
Господе Боже, велики Цару Беспочетни, пошаљи, Господе, Архангела Твог Михаила на помоћ слугама Твојим (имена), избави нас од непријатеља наших, видивих и невидивих.
О Господњи Велики Архангеле Михаило, излиј миро благостиње на рабе Твоје (имена).
Фудбал
Огласила се дјевојка којој су бх. навијачи у Бечу пјевали ''Изађи мала''
О Господњи Велики Архангеле Михаило, што демоне уништаваш, запријети свим непријатељима нашим који се боре против нас, учини их као овце и уништи их као прах пред лицем вјетра.
О Господњи Велики Архангеле Михаило, шестокрилни Први Књаже и Војводо Небеских Сила, Херувима и Серафима, и Свих Светих!
О Предивни Архангеле Михаило, чувару неизречених Тајни Божијих, буди нам Велики помоћник у свему: у увредама, у жалостима, у тузи, у пустињама и на распућима, на ријекама и на морима тихо пристаниште.
Избави нас, Велики Архангеле Михаило, од свих лажи ћаволских, увијек услиши нас грешне слуге Твоје (имена), молећи Тебе и призивајући име Твоје Свето, похитај у помоћ и услиши молитву нашу.
О, Велики Архангеле Михаило! Побиједи све противнике наше Силом Часног Животворног Крста Господњег, Молитвама Пресвете Владичице Богородице и Светих Апостола, и Светитеља Николаја Чудотворца, Светог Пророка Божијег Илије, Светог Андрије јуродивог, Светих Великомученика Никите и Евстатија, и Светих Светитеља, Преподобних, Мученика, и Свих Светих, и свих Небеских Сила. Амин.
Република Српска
Амиџић: Полиција је темељ наше Републике
О, Велики Архангеле Михаило, помози нама грешним слугама Твојим (имена), избави нас од земљотреса, потопа, огња, мача, од изненадне смрти и од свакога зла, и од свакаквог врага лажљивог, којег бура наноси и од лукавог избави нас, Велики Михаиле Архангеле Господњи, сада и увијек и у вијекове вијекова. Амин.
Свети Архистратиже Божји Михаиле са свим Небеским Силама, молите БОГА за нас!
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму