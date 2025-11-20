Logo
Large banner

Путин: Главни задатак - остваривање циљева специјалне војне операције

20.11.2025

21:48

Коментари:

0
Путин: Главни задатак - остваривање циљева специјалне војне операције
Фото: Танјуг/АП

Русија има своје властите задатке, а главни је остваривање циљева специјалне војне операције, истакао је руски предсједник Владимир Путин.

"Имамо своје задатке, своје циљеве. Главни задатак је безусловно постизање циљева специјалне војне операције", рекао је Путин током посјете једном од командних мјеста руске групе снага "Запад".

Спомен плоча полицајцима, Приједор

Република Српска

Откривена спомен плоча погинулим полицајцима

Путин је истакао да су снаге групе "Запад" испуниле све задатке дефинисане на састанку 25. октобра.

"Све што сте рекли, све што сте извјестили на састанку 25. октобра који сам већ поменуо, све што се односи на ову област - све је то испуњено. Сви задаци који су вам додијељени су испуњени. Хвала вам на овом раду", рекао је Путин.

Путин је истакао да не треба одређивати конкретни датум за преузимање контроле над градом Константиновка.

"Нећемо одређивати конкретне датуме, то није важно. Важно је да радимо стабилно и да остваримо све приоритете", рекао је Путин.

Телефон

Свијет

Мушкарац (27) ризиковао властити живот због телефона

Командант групе, генерал-пуковник Сергеј Кузовљев рекао је Путину да је група "Запад" одбила све контранападе које је покренула украјинска војска и спријечила украјинске трупе да поправе уништене прелазе преко ријеке Оскол и да се пробију из окружења.

Током истог састанка, начелник Генералштаба Валериј Герасимов рекао је да руске снаге настављају да извршавају своје задатке и напредују у практично свим правцима, надограђујући успјехе кампање из прољећа и љета.

Подијели:

Тагови:

Владимир Путин

Русија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Фризуре које одговарају сваком облику лица

Стил

Фризуре које одговарају сваком облику лица

2 ч

0
Овом политичару је Лепа Брена посветила пјесму ''Мики мој''

Сцена

Овом политичару је Лепа Брена посветила пјесму ''Мики мој''

2 ч

0
Цвијановић: Уједињеној Српској честитам деценију постојања и успјешног рада

Република Српска

Цвијановић: Уједињеној Српској честитам деценију постојања и успјешног рада

2 ч

0
Бранко Блануша

Република Српска

Завршни скуп СДС-а у Бањалуци; Блануша: Српска може и мора боље

2 ч

1

Више из рубрике

Мушкарац (27) ризиковао властити живот због телефона

Свијет

Мушкарац (27) ризиковао властити живот због телефона

2 ч

0
Путин: Украјином влада криминална група која је узурпирала власт

Свијет

Путин: Украјином влада криминална група која је узурпирала власт

3 ч

0
Заплијењено 42 тоне „лажног“ парадајз-пиреа

Свијет

Заплијењено 42 тоне „лажног“ парадајз-пиреа

4 ч

0
Пожар на самиту

Свијет

Избио пожар на самиту, делегати бјеже у паници

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

14

Пробио полицијску блокаду: Филмска потјера за држављанином БиХ

23

10

Хоће ли криптовалуте замијенити новац у будућности?

23

01

Италију погодило сњежно невријеме

22

51

Отац отео дијете: Ловили га полицијски хеликоптер и специјалне снаге

22

48

У поплавама и клизиштима страдало више од 40 особа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner