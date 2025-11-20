Путин: Главни задатак - остваривање циљева специјалне војне операције

20.11.2025
21:48
Русија има своје властите задатке, а главни је остваривање циљева специјалне војне операције, истакао је руски предсједник Владимир Путин.
"Имамо своје задатке, своје циљеве. Главни задатак је безусловно постизање циљева специјалне војне операције", рекао је Путин током посјете једном од командних мјеста руске групе снага "Запад".
Путин је истакао да су снаге групе "Запад" испуниле све задатке дефинисане на састанку 25. октобра.
"Све што сте рекли, све што сте извјестили на састанку 25. октобра који сам већ поменуо, све што се односи на ову област - све је то испуњено. Сви задаци који су вам додијељени су испуњени. Хвала вам на овом раду", рекао је Путин.
Путин је истакао да не треба одређивати конкретни датум за преузимање контроле над градом Константиновка.
"Нећемо одређивати конкретне датуме, то није важно. Важно је да радимо стабилно и да остваримо све приоритете", рекао је Путин.
Командант групе, генерал-пуковник Сергеј Кузовљев рекао је Путину да је група "Запад" одбила све контранападе које је покренула украјинска војска и спријечила украјинске трупе да поправе уништене прелазе преко ријеке Оскол и да се пробију из окружења.
Током истог састанка, начелник Генералштаба Валериј Герасимов рекао је да руске снаге настављају да извршавају своје задатке и напредују у практично свим правцима, надограђујући успјехе кампање из прољећа и љета.
