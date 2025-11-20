Logo
Овом политичару је Лепа Брена посветила пјесму ''Мики мој''

Блиц

20.11.2025

21:32

Овом политичару је Лепа Брена посветила пјесму ''Мики мој''
Једна од највећих љубави на нашим просторима, када је ријеч о свијету познатих свакако је она у којој деценијама уживају једна од највећих музичких звијезда Лепа Брена и бивши тенисер Слободан Боба Живојиновић.

Пар је готово нераздвојан од првог сусрета, а своју љубав су 1991. године крунисали браком. Од тада су добили два сина, а Брена често с много љубави прича и о Филипу, Бобином сину из брака са Зорицом Накић.

Мало је познато, међутим, да је Лепа Брена и прије Бобе имала једну велику љубав. Штавише, у питању је мушкарац коме је посвећен њен велики хит “Мики мој”.

Прије него што је упознала Бобу Живојиновића, Лепа Брена је била у љубави с Мирком Крлићем, који је неко вријеме био народни посланик и предсједник скупштинског Одбора за културу и информисање.

Он је сам недуго након раскида испричао да се њихова веза одвијала у првој половини осамдесетих, када је Брена већ била велика југословенска звијезда.

“Често ми је говорила: “Мирко, највећа ми је жеља да заснујем своју породицу””

– Тачно је да је Лепа Брена дуже вријеме била моја дјевојка и да смо се вољели. Али, сада је то већ прошлост и ми смо сада само добри пријатељи. О ономе што прича зрењанинска чаршија, да је требала да се уда за мене и да је, тако рећи, све већ било готово – могу рећи да је све то машта и нечије лијепе жеље… Ја могу да изјавим да је, послије нашег забављања, Брена за мене била и остала велики пријатељ – испричао је 1985. године своју емотивну причу о Брени за “Југопапир” и “Сабор”.

– И право да вам кажем, нимало се нисам изненадио када је недавно објављено да се удаје. Јер, ја за ту њену жељу већ одавно знам. Док смо били заједно, често ми је говорила: ‘Мирко, највећа ми је жеља да заснујем своју породицу. Стално ме прогони мисао да ће слава једнога дана проћи, а ја остати сама...Од тог страха никако није могла да се ослободи, поготово што је стално била одвојена од родитеља, који живе у Брчком - изјавио је он тада.

Lepa Brena

