Петровић обмањује јавност док приоритети града остају неријешени

Извор:

АТВ

20.11.2025

20:51

Петровић обмањује јавност док приоритети града остају неријешени
Фото: АТВ

Градоначелник Бијељине Љубиша Петровић, данас је покушао да обмане јавност тврдњама да бивши директор УКЦ-а Републике Српске Владо Ђајић, није саслушан у вези са спорним снимком.

Наиме, на свом Фејсбук профилу Петровић је навео:

"Владо Ђајић није приведен ни саслушан, јер ваљда је логичније држати у притвору дуже од 24 сата градоначелника Бијељине због додијељених стипендија златној дјеци, него директора Клиничког центра Бањалука због диловања дрогом.“

Ипак, како је потврђено из МУП-а Републике Српске, Ђајић је саслушан јуче. Надлежна тужилаштва, уз надзор Посебног одјељења за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала, наставиће даље мјере и радње.

Док Петровић покушава да релативизује озбиљне оптужбе и скрене пажњу, плате запосленима у вртићу "Чика Јова Змај" остају неисплаћене, подстицаје пољопривредницима из прошле године, рупе на путевима и друге обавезе локалне управе.

Истовремено, градоначелник купује клавир вриједан пола милиона КМ, који ће, по свему судећи, стићи из Загреба.

Како је спорни снимак доспио у јавност?

Како је спорни снимак бившег директора Универзитетског клиничког центра Владе Ђајића доспио у јавност, питање је које је упућено градоначелнику Бањалуке Драшку Станивуковићу.

Он је навео да је са овом тематиком био упознат мјесецима унапријед.

"Ја о овој причи знам преко шест или седам мјесеци", рекао је Станивуковић.

Ова тврдња навела је јавност да се запита зашто је Станивуковић, ако је имао ранија сазнања, управо сада одлучио да их објелодани.

"Када сам добио доказе, ја сам их предао јавности", рекао је Станивуковић.

Подсјетимо, градоначелник је данас поднио четири кривичне пријаве Окружном јавном тужилаштву против Ђајића, између осталог због трговине и промета опојних дрога, трговине утицајем и непријављивања кривичног дјела. Станивуковић тврди да се неће смирити док се Ђајић не ухапси и наводи да располаже и новим доказима.

