Жену ударио аутомобил, преминула на мјесту несреће

20.11.2025

20:17

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Жена пјешак погинула је саобраћајној несрећи у граду Свети Иван Зелина.

Аутомобил је жену ударио у 17.45 часова.

Према информацијама полиције, жена је на мјесту преминула.

Због увиђаја саобраћај је дијелом улице у којој се десила саобраћајна несрећа обустављен је и тренутно се одвија обилазно, преносе медији. Полиција обавља увиђај како би утврдила околности несреће.

Саобраћајна несрећа

poginula žena

