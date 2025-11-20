Жену ударио аутомобил, преминула на мјесту несреће

20.11.2025
20:17
Жена пјешак погинула је саобраћајној несрећи у граду Свети Иван Зелина.
Аутомобил је жену ударио у 17.45 часова.
Према информацијама полиције, жена је на мјесту преминула.
Због увиђаја саобраћај је дијелом улице у којој се десила саобраћајна несрећа обустављен је и тренутно се одвија обилазно, преносе медији. Полиција обавља увиђај како би утврдила околности несреће.
