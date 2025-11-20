Проглашена ванредна одбрана од поплава због изливања Јужне Мораве

Извор:
На подручју Јужне Мораве проглашена је ванредна одбрана од поплава након што се та ријека излива због обилних падавина.
До изливања ријеке дошло је у насељу Грделица и то на дијелу који није регулисан, саопштило је Јавно предузећа Србијаводе.
Изливање Јужне Мораве довело је до поплаве на приобалном терену, а угрожене су и околне површине.
Пораст водостаја, како су објаснили у овом предузећа, довео је до тога да је вода дошла до небрањених дијелова насипа, који пропуштају воду, што угрожава домаћинства у Доњем Љубешу у алексиначкој општини.
