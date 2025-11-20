Logo
Проглашена ванредна одбрана од поплава због изливања Јужне Мораве

СРНА

СРНА

20.11.2025

19:56

Вода ријека
Фото: АТВ БЛ

На подручју Јужне Мораве проглашена је ванредна одбрана од поплава након што се та ријека излива због обилних падавина.

До изливања ријеке дошло је у насељу Грделица и то на дијелу који није регулисан, саопштило је Јавно предузећа Србијаводе.

Официрске сабље

Република Српска

Уручене официрске сабље директорима полиције

Изливање Јужне Мораве довело је до поплаве на приобалном терену, а угрожене су и околне површине.

Пораст водостаја, како су објаснили у овом предузећа, довео је до тога да је вода дошла до небрањених дијелова насипа, који пропуштају воду, што угрожава домаћинства у Доњем Љубешу у алексиначкој општини.

Тагови:

Južna Morava

Поплаве

