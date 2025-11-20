Logo
Large banner

Велики пожар у подножју Авале, сумња се да има мртвих

Извор:

Телеграф

20.11.2025

18:01

Коментари:

0
Велики пожар у подножју Авале, сумња се да има мртвих
Фото: Pixabay

У београдском насељу Пиносава, у подножју Авале, вечерас је букнуо велики пожар који је узнемирио становнике овог дијела града. Према првим и још незваничним информацијама, једна старија особа је изгубила живот, а могуће је да на терену има и других повријеђених, што надлежни за сада не потврђују.

Екипе Хитне помоћи, полиције и ватрогасно-спасилачке бригаде налазе се на лицу мјеста већ око два сата и интензивно раде на локализацији пожара и провјери да ли у објекту има још особа. Због интервенције, Улица Нова 4 је потпуно блокирана, а грађанима је савјетовано да избјегавају пролазак овим дијелом Пиносаве.

Хороскоп, паре

Занимљивости

Ова три знака улазе у златни период живота: Новац ће ''падати са неба''

Узрок пожара за сада није познат.

Подијели:

Тагови:

Avala

пожар

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Завршна трибина СНСД-а у Бањалуци

Република Српска

Завршна трибина СНСД-а у Бањалуци

3 ч

3
Цвијановић: Полиција штит, ослонац и гаранција безбједности сваког грађанина Српске

Република Српска

Цвијановић: Полиција штит, ослонац и гаранција безбједности сваког грађанина Српске

2 ч

0
У наставку акције "Гора" одузето десет возила

Хроника

У наставку акције "Гора" одузето десет возила

2 ч

0
Вјетар током урагана Мелиса достигао рекордну јачину

Свијет

Вјетар током урагана Мелиса достигао рекордну јачину

2 ч

0

Више из рубрике

У појединим дијеловима Србије проглашена ванредна ситуација због поплава

Србија

У појединим дијеловима Србије проглашена ванредна ситуација због поплава

4 ч

0
Полицајац осуђен за убиство

Србија

Полицајац осуђен за убиство

4 ч

0
Возач камиона за 28 дана учинио 80 прекршаја

Србија

Возач камиона за 28 дана учинио 80 прекршаја

4 ч

0
Умро Бранислав Ивковић

Србија

Умро Бранислав Ивковић

10 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

07

Напрскајте овај спреј по тепиху и за час ће засијати као нов

19

56

Проглашена ванредна одбрана од поплава због изливања Јужне Мораве

19

46

Уручене официрске сабље директорима полиције

19

45

Црна Гора пооштрава визни режим за руске држављане

19

41

Велика модернизација путне мреже у Републици Српској

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner