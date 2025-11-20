Велики пожар у подножју Авале, сумња се да има мртвих

Извор:
Телеграф
20.11.2025
18:01
Коментари:0
У београдском насељу Пиносава, у подножју Авале, вечерас је букнуо велики пожар који је узнемирио становнике овог дијела града. Према првим и још незваничним информацијама, једна старија особа је изгубила живот, а могуће је да на терену има и других повријеђених, што надлежни за сада не потврђују.
Екипе Хитне помоћи, полиције и ватрогасно-спасилачке бригаде налазе се на лицу мјеста већ око два сата и интензивно раде на локализацији пожара и провјери да ли у објекту има још особа. Због интервенције, Улица Нова 4 је потпуно блокирана, а грађанима је савјетовано да избјегавају пролазак овим дијелом Пиносаве.
Занимљивости
Ова три знака улазе у златни период живота: Новац ће ''падати са неба''
Узрок пожара за сада није познат.
Најновије
Најчитаније
20
07
19
56
19
46
19
45
19
41
Тренутно на програму