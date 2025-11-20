Умро Бранислав Ивковић

Извор:
20.11.2025
Бранислав Ивковић (73) преминуо је послије дуже болести, јављају српски медији.
Био је истакнути члан Социјалистичке партије Србије (СПС) од 1992. године. У СПС-у је био предсједник Београдског одбора СПС-а, члан Извршног и Главног одбора. Био је посланик у Вијећу грађана Савезне скупштине СР Југославије. Отац петоро дјеце.
Биљана Поповић Ивковић, новинарка и његова супруга, објавила је на Инстаграму вијест о његовој смрти.
- Борио се надљудски, а отишао је тихо, уз музику коју је волио и све нас који смо са њим живјели сваки секунд лудачке борбе. Тешко да ћу икада у овом мом животу срести таквог борца са несагледивом енергијом. Устајао је и онда када нико више није вјеровао да може. Говорио је да је Робокоп - и био је.
Човјек који се враћао онда кад су га сви већ уписали у статистику. Враћао се из пет, шест, десет падова. Учио да хода више пута него што други устану у животу. Пркосио прогнозама, болу, судбини, статистикама, хирургу и медицини. Његов пркос је био заправо ванвременска снага, нешто што никада више нећу видјети у таквом облику.
Он је Робокоп јер је био јачи од својих граница.
Јер није знао да одустане. Јер је носио вољу какву љекари нису могли ни да објасне. Јер је био сила, човјек који је гурао напред и онда кад се све распадало.
Живјели смо сваки секунд те незамисливе борбе и несаломиве енергије, срећно, достојанствено и претешко. Бане је бол претварао у снагу, а неправду у храброст. Правди се надао и у њу је вјеровао. Колико год пута да га је медицина испратила, он се враћао и пркосио законима живота.
Бане живи, и живјеће, док год ми дишемо и док носимо његов траг – навела је она.
Мјесто и вријеме сахране објавићемо накнадно.
