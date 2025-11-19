Logo
Драма код Врања: Спасили петоро д‌јеце из поплаве

Телеграф

19.11.2025

21:27

Вечерас је у мјесту Павловац код Врања успјешно завршена интервенција спасавања због поплаве. Евакуисано је петоро д‌јеце и четири пунолетне особе из четири породичне куће, чија су дворишта била под водом високом око 70-80 центиметара, незванично сазнаје "Телеграф".

Због сигурности, Електродистрибуција је искључила струју, а у интервенцији су учествовала четири ватрогасца са два возила из ВСЈ Врање.

Тим за спасавање на води радио је са једним чамцем како би безбиједно извукао евакуисане особе.

Регион

Осам ухапшених у Хрватској због сексуалног злостављања дјеце

Служба за ванредне ситуације Града Врања обезбиједила је привремени смјештај евакуисаним у Центру за стара и изнемогла лица у Врању, преноси "Телеграф".

Поплаве

Србија

