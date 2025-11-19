Извор:
Телеграф
19.11.2025
21:27
Коментари:0
Вечерас је у мјесту Павловац код Врања успјешно завршена интервенција спасавања због поплаве. Евакуисано је петоро дјеце и четири пунолетне особе из четири породичне куће, чија су дворишта била под водом високом око 70-80 центиметара, незванично сазнаје "Телеграф".
Због сигурности, Електродистрибуција је искључила струју, а у интервенцији су учествовала четири ватрогасца са два возила из ВСЈ Врање.
Тим за спасавање на води радио је са једним чамцем како би безбиједно извукао евакуисане особе.
Регион
Осам ухапшених у Хрватској због сексуалног злостављања дјеце
Служба за ванредне ситуације Града Врања обезбиједила је привремени смјештај евакуисаним у Центру за стара и изнемогла лица у Врању, преноси "Телеграф".
Србија
7 ч0
Србија
7 ч0
Србија
13 ч0
Србија
1 д0
Најновије
Најчитаније
23
15
23
10
23
06
23
02
23
00
Тренутно на програму