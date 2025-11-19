Logo
Large banner

Снијег изазвао проблеме: Око 5.000 становника лучанских села нема струју

Извор:

Танјуг

19.11.2025

09:52

Коментари:

0
Снијег изазвао проблеме: Око 5.000 становника лучанских села нема струју
Фото: Facebook / Nacionalni park Kozara

Снијег који је до раних јутарњих часова падао на територији општине Лучани, оставио је без електричне енергије око 5.000 становника села у горњим дијеловима Драгачева, рекао је Милија Миленковић, помоћник предсједника општине Лучани.

''Снијега у Драгачеву има око пет центиметара, али су сви путни правци проходни. Пошто је падао мокар снијег, изазвао је проблеме у снадбијевању електричном енергијом у селима која се налазе у горњем Драгачеву. Тренутно око 5.000 Драгачеваца нема струју'', рекао је Миленковић.

Милица ђорђевић-метеоролог

Друштво

Метеоролог за АТВ: Стиже нам нагла промјена времена, у петак и суботу очекујемо снијег

Проблема са снадбијевањем електричном енергијом било је и на простору Чачка и то у дијеловима насеља Љубић, Ракова, Трбушани и Милићевци.

Подијели:

Тагови:

Снијег

Lučani

selo

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Будимир: Обезбјеђујемо изборни материјал, до сада није било инцидената

Република Српска

Будимир: Обезбјеђујемо изборни материјал, до сада није било инцидената

27 мин

0
Промијењиво вријеме: Могућа киша и снијег

Друштво

Промијењиво вријеме: Могућа киша и снијег

2 ч

0
Ледена киша, пљускови, снијег: Најављени екстреми

Србија

Ледена киша, пљускови, снијег: Најављени екстреми

17 ч

0
Забрањен саобраћај преко Романије због лоших временских услова

Друштво

Забрањен саобраћај преко Романије због лоших временских услова

12 ч

0

Више из рубрике

Priština Kosovo

Србија

Сутра гласање о избору нове владе привремених приштинских институција

16 ч

0
Ускоро се мијењају услови за старосну пензију

Србија

Ускоро се мијењају услови за старосну пензију

17 ч

1
Ледена киша, пљускови, снијег: Најављени екстреми

Србија

Ледена киша, пљускови, снијег: Најављени екстреми

17 ч

0
Преминуо Драган Шкорић

Србија

Преминуо Драган Шкорић

19 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

05

АТВ сазнаје: Пронађено запаљено возило и тијело пљачкаша, активан и МУП Српске

10

05

У Пекингу представљени индустријски сектори и систем образовања кадрова из БиХ

10

01

Након забране телефона у хрватској школи: Наставници кажу - промјена се већ види

09

53

Тришић Бабић: Стабилна и договором уређена БиХ је једини пут да земља крене напријед

09

52

Снијег изазвао проблеме: Око 5.000 становника лучанских села нема струју

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner