Снијег изазвао проблеме: Око 5.000 становника лучанских села нема струју

19.11.2025
Снијег који је до раних јутарњих часова падао на територији општине Лучани, оставио је без електричне енергије око 5.000 становника села у горњим дијеловима Драгачева, рекао је Милија Миленковић, помоћник предсједника општине Лучани.
''Снијега у Драгачеву има око пет центиметара, али су сви путни правци проходни. Пошто је падао мокар снијег, изазвао је проблеме у снадбијевању електричном енергијом у селима која се налазе у горњем Драгачеву. Тренутно око 5.000 Драгачеваца нема струју'', рекао је Миленковић.
Проблема са снадбијевањем електричном енергијом било је и на простору Чачка и то у дијеловима насеља Љубић, Ракова, Трбушани и Милићевци.
