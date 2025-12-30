Драма у Сарајеву: Непозната особа пуцала, полиција трага за њом

Извор:
Аваз
30.12.2025
21:20

У сарајевској општини Нови Град вечерас је дошло до употребе ватреног оружја, сазнаје "Аваз".
- У 20.20 сати, ПУ Нови Град пријављена је употреба ватреног оружја од стране непознате особе у улици Адема Буће. Повријеђених особа није било. Обавијештен је дежурни тужилац КТКС који је догађај оквалификовао као кривично дјело Изазивање опште опасности. Полицијски службеници раде на расвјетљавању свих околности овог догађаја - потврдила је за "Аваз" портпаролка МУП-а КС Мерсиха Новалић.
Полиција наставља рад на идентификацији особе која је пуцала, као и на утврђивању свих детаља везаних за овај случај.
