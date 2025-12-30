Logo
Large banner

Драма у Сарајеву: Непозната особа пуцала, полиција трага за њом

Извор:

Аваз

30.12.2025

21:20

Коментари:

0
Драма у Сарајеву: Непозната особа пуцала, полиција трага за њом
Фото: АТВ

У сарајевској општини Нови Град вечерас је дошло до употребе ватреног оружја, сазнаје "Аваз".

- У 20.20 сати, ПУ Нови Град пријављена је употреба ватреног оружја од стране непознате особе у улици Адема Буће. Повријеђених особа није било. Обавијештен је дежурни тужилац КТКС који је догађај оквалификовао као кривично дјело Изазивање опште опасности. Полицијски службеници раде на расвјетљавању свих околности овог догађаја - потврдила је за "Аваз" портпаролка МУП-а КС Мерсиха Новалић.

Полиција наставља рад на идентификацији особе која је пуцала, као и на утврђивању свих детаља везаних за овај случај.

Подијели:

Тагови:

Пуцњава

Сарајево

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Акција у Њемачкој против Балканског картела

Свијет

Опљачкан трезор њемачке банке, украдени милиони

2 ч

0
Преминуо некада најтежи човјек на свијету

Занимљивости

Преминуо некада најтежи човјек на свијету

3 ч

0
Свештеник покушао да прода врата своје цркве

Свијет

Свештеник покушао да прода врата своје цркве

3 ч

0
Болсонаро поново оперисан

Свијет

Болсонаро поново оперисан

3 ч

0

Више из рубрике

Тешка несрећа на путу Прњавор - Челинац, погинуо возач

Хроника

Тешка несрећа на путу Прњавор - Челинац, погинуо возач

4 ч

0
Вукановић о пуцњави у Требињу

Хроника

Вукановић о пуцњави у Требињу

9 ч

0
Подигнуте оптужница у предмету са доказима из "Скај" апликације, ево ко је све оптужен

Хроника

Подигнуте оптужница у предмету са доказима из "Скај" апликације, ево ко је све оптужен

10 ч

0
Укинута пресуда некадашњем замјенику правобраниоца Републике Српске

Хроника

Укинута пресуда некадашњем замјенику правобраниоца Републике Српске

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Ер Чајна купује 60 Ербасових авиона за 9,5 милијарди долара

22

56

Турску ове године погодило 53.262 земљотреса

22

44

Партизан наставио црни низ у Евролиги

22

35

Након борбе с раком: Преминула унука Џона Ф. Кенедија

22

33

"Дизни" мора платити 10 милиона долара: Кршили приватност дјеце?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner