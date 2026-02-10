У првом плану: Синиша Пепић

Извор:
АТВ
10.02.2026
13:33
'У првом плану' овог уторка је Синиша Пепић, стручњак за економску дипломатију.
Разговараће о дипломатским активностима Републике Српске, међународној позицији, значају и економској користи посјета земљама које имају међународни утицај.
'У првом плану' одабраним саговорницима даје прилику да кажу своје мишљење и ставове о важним друштвено-политичким темама, те да кроз динамичан и отворен разговор, одговоре на питања у жижи јавности, и преглед актуелних дешавања, откривају истине, чињенице и доносе закључке.
Емисију уређује и води Драгана Рајић.
'У првом плану' уторком у 20 часова и 10 минута.
