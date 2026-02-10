Logo
Large banner

У првом плану: Синиша Пепић

Извор:

АТВ

10.02.2026

13:33

У првом плану: Синиша Пепић
Фото: АТВ

'У првом плану' овог уторка је Синиша Пепић, стручњак за економску дипломатију.

Разговараће о дипломатским активностима Републике Српске, међународној позицији, значају и економској користи посјета земљама које имају међународни утицај.

'У првом плану' одабраним саговорницима даје прилику да кажу своје мишљење и ставове о важним друштвено-политичким темама, те да кроз динамичан и отворен разговор, одговоре на питања у жижи јавности, и преглед актуелних дешавања, откривају истине, чињенице и доносе закључке.

Емисију уређује и води Драгана Рајић.

'У првом плану' уторком у 20 часова и 10 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

У првом плану

Драгана Рајић

Siniša Pepić

Large banner

Више из рубрике

Специјал Битно: Поновљени избори

Емисије

Специјал Битно: Поновљени избори

1 д

0
Закон привлачности: У љубави и рату све је дозвољено!

Емисије

Закон привлачности: У љубави и рату све је дозвољено!

2 д

0
енерго ново

Емисије

Енерго клуб: Енерго актуелности

3 д

0
Нови идент

Емисије

Аграр: Воћарство и тржиште прехрамбених производа

3 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

23

Додик са Замполијем: Сусрет долази у континуитету веома успјешне посјете Вашингтону

16

19

Стижу паре: За 7 знакова почиње златни период

16

18

Инфлуенсерка (24) пронађена мртва у стану: Развела се прије мјесец дана, полиција сумња на једно

16

07

Огласило се тужилаштво због смрти дјевојчице (4)

16

04

Вучић: Са Додиком о свим питањима од значаја за Србију и Српску

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner