Специјал Битно: Поновљени избори

Извор:
АТВ
08.02.2026
16:35
Специјално издање емисије 'Битно' о поновљеним изборима за предсједника Републике Српске пратите вечерас у 20 часова.
Сазнајте прве резултате, анализе и мишљења, предвиђања политичке ситуације након избора, прве реакције кандидата, али и мишљење и реакције грађана Републике Српске.
Емисију уређује и води Андреа Јаглица.
Специјал 'Битно' можете пратити УЖИВО и на www.atvbl.rs
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму