Специјал Битно: Поновљени избори

АТВ

08.02.2026

16:35

Специјал Битно: Поновљени избори

Специјално издање емисије 'Битно' о поновљеним изборима за предсједника Републике Српске пратите вечерас у 20 часова.

Сазнајте прве резултате, анализе и мишљења, предвиђања политичке ситуације након избора, прве реакције кандидата, али и мишљење и реакције грађана Републике Српске.

Емисију уређује и води Андреа Јаглица.

Специјал 'Битно' можете пратити УЖИВО и на www.atvbl.rs

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

АТВ

Битно

