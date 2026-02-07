Logo
Large banner

Аграр: Воћарство и тржиште прехрамбених производа

Извор:

АТВ

07.02.2026

08:52

Нови идент
Фото: АТВ

У новом издању 'Аграра' истражујемо каква је ситуација у воћњацима широм Српске.

Сазнајемо гдје је тренутно највећа потражња за нашим воћем и како да у куповини избјегнемо фалсификате и лоше, јефтине прехрамбене производе.

'Аграр' доноси актуелне приче из свијета домаће и регионалне пољопривреде, теме посвећене домаћим производима, узгоју воћа и поврћа, ратарству и сточарству, као и мноштво злата вриједних савјета, те приче о вриједним пољопривредницима, домаћинима, и плодовима њиховог рада.Очекују вас и разговори са еминентним стручњацима из области пољопривреде, као и осврт на најзначајније регионалне пољопривредне сајмове и фестивале.

Емисију уређује и води Зорица Петковић.

'Аграр' недјељом у 8 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови:

АТВ

Agrar

Зорица Петковић

Large banner

Више из рубрике

Битно: Улагање новца

Емисије

Битно: Улагање новца

17 ч

0
Бизнис клуб: Економија, тржиште рада и финансијски изазови БиХ

Емисије

Бизнис клуб: Економија, тржиште рада и финансијски изазови БиХ

20 ч

0
Битно: О дипломатској офанзиви Републике Српске

Емисије

Битно: О дипломатској офанзиви Републике Српске

1 д

0
Битно: О високом образовању у Републици Српској

Емисије

Битно: О високом образовању у Републици Српској

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

50

Зоран Чегар добио пријетеће писмо: "Ти си остављен за крај, угрожена ти је фамилија"

10

45

Бивши британски премијер био у "тројци са Максвел и Епстајном?

10

30

Земљотрес у БиХ: "Јак тутањ, као грмљавина под земљом"

10

20

Полиција о несрећи на путу Сарајево-Пале: Жена погинула, осам особа повријеђено

10

18

Зељковић: Загађење ваздуха и гријање проблеми који захтијевају системска рјешења

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner