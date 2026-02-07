Аграр: Воћарство и тржиште прехрамбених производа

Извор:
АТВ
07.02.2026
08:52
У новом издању 'Аграра' истражујемо каква је ситуација у воћњацима широм Српске.
Сазнајемо гдје је тренутно највећа потражња за нашим воћем и како да у куповини избјегнемо фалсификате и лоше, јефтине прехрамбене производе.
'Аграр' доноси актуелне приче из свијета домаће и регионалне пољопривреде, теме посвећене домаћим производима, узгоју воћа и поврћа, ратарству и сточарству, као и мноштво злата вриједних савјета, те приче о вриједним пољопривредницима, домаћинима, и плодовима њиховог рада.Очекују вас и разговори са еминентним стручњацима из области пољопривреде, као и осврт на најзначајније регионалне пољопривредне сајмове и фестивале.
Емисију уређује и води Зорица Петковић.
'Аграр' недјељом у 8 часова.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
10
50
10
45
10
30
10
20
10
18
Тренутно на програму