Битно: Улагање новца

Извор:
АТВ
06.02.2026
17:28
'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о улагању новца.
Гдје и у шта уложити новац за бољи живот?
Некретнине, акције, обвезнице, осигурање, фондови, бизнис, штедња, криптовалуте, злато, бакар, умјетнине...
Шта је најисплативије, шта је најризичније, за шта је потребно предзнање, а за шта памет, храброст, вријеме или срећа?
За 'Битно' говоре: Драгана Гарача, директор 'Monet Broker' a.d.; Бојан Лучић, економиста; Борис Ђурђевић, екстерни сарадник ИТ сектора Бл Берза, оснивач и директор фирме 'Codis' d.о.о.; и Здравко Зечевић, извршни директор Друштва за управљање EДПФ-ом а.д.
Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију 'Битно' уређује и води Андреа Јаглица.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
20
17
20
12
20
08
20
01
19
57
Тренутно на програму