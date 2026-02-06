Logo
Битно: Улагање новца

АТВ

06.02.2026

17:28

Фото: АТВ

'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о улагању новца.

Гдје и у шта уложити новац за бољи живот?

Некретнине, акције, обвезнице, осигурање, фондови, бизнис, штедња, криптовалуте, злато, бакар, умјетнине...

Шта је најисплативије, шта је најризичније, за шта је потребно предзнање, а за шта памет, храброст, вријеме или срећа?

За 'Битно' говоре: Драгана Гарача, директор 'Monet Broker' a.d.; Бојан Лучић, економиста; Борис Ђурђевић, екстерни сарадник ИТ сектора Бл Берза, оснивач и директор фирме 'Codis' d.о.о.; и Здравко Зечевић, извршни директор Друштва за управљање EДПФ-ом а.д.

Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију 'Битно' уређује и води Андреа Јаглица.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

