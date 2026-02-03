Logo
Битно: Регионални протест теретних превозника

АТВ

03.02.2026

12:25

Битно: Регионални протест теретних превозника
Фото: АТВ

'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о регионалном протесту превозника.

Који су захтјеви?

Какве су посљедице и ко их највише осјети?

Назире ли се рјешење?

За 'Битно' говоре: Велибор Пеулић, координатор Конзорцијума 'Логистика БиХ', Радован Пазуревић, власник компаније 'Санино' Дервента и Драгослав Михајловић, секретар Удружења саобраћаја и веза при Привредној комори Републике Српске.

Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију 'Битно' уређује и води Драгана Божић.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Битно

АТВ

Драгана Божић

превозници

