Битно: Регионални протест теретних превозника

'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о регионалном протесту превозника.
Који су захтјеви?
Какве су посљедице и ко их највише осјети?
Назире ли се рјешење?
За 'Битно' говоре: Велибор Пеулић, координатор Конзорцијума 'Логистика БиХ', Радован Пазуревић, власник компаније 'Санино' Дервента и Драгослав Михајловић, секретар Удружења саобраћаја и веза при Привредној комори Републике Српске.
Емисију 'Битно' уређује и води Драгана Божић.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
