Logo
Large banner

Бизнис клуб: Економија, тржиште рада и финансијски изазови БиХ

Извор:

АТВ

06.02.2026

14:16

Бизнис клуб: Економија, тржиште рада и финансијски изазови БиХ

'Бизнис клуб' ове суботе бави се економијом, тржиштем рада, финансијским изазовима у БиХ.

Причамо о Меморандуму о заједничким политикама Владе Републике Српске са Унијом послодаваца.

Разговарамо са Гораном Станковићем, предсједником Савеза синдиката Републике Српске, о могућности контроле животних намирница, ограничењу марже и регулисању рада недељом у сектору трговине.

Говоримо о упозорењу Европске уније властима у БиХ да је земља суочена са озбиљним ризиком да ускоро буде уврштена на списак држава под посебним финансијским надзором због неприхватања закона важних за спречавање прања новца и борбу против тероризма.

Доносимо причу о пројекту 'Локални економски развој у БиХ'.

Сваке суботе доносимо најважније информације из свијета економије, привреде и бизниса – релевантне актуелности, економска кретања, трендови на глобалном нивоу, истражујемо раст и развој економије у Српској. Откривамо успјешне предузетнике и њихова искуства у пословању, афирмишемо оне који су тек на почетку развоја пословних идеја. Доносимо информације са берзе и тржишта злата, те посебан осврт на регионалне економске форуме, и ријеч стручњака.

Емисију уређује и води Маријана Ивељић.

'Бизнис клуб' суботом у 18 часова и 20 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови:

АТВ

Бизнис клуб

Маријана Ивељић

Large banner

Више из рубрике

Битно: О дипломатској офанзиви Републике Српске

Емисије

Битно: О дипломатској офанзиви Републике Српске

1 д

0
Битно: О високом образовању у Републици Српској

Емисије

Битно: О високом образовању у Републици Српској

1 д

0
Битно: Регионални протест теретних превозника

Емисије

Битно: Регионални протест теретних превозника

3 д

0
У првом плану: Зоран Стевановић

Емисије

У првом плану: Зоран Стевановић

4 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

25

Руски амбасадор: Лондон жели да ослаби Русију преко Украјинаца

17

11

Огласила се Стручна служба НС РС о трошковима службених путовања

17

08

Опасна превара кружи: Ако вам стигне ОВА порука, никако не отварајте

16

51

Додик са Трамповим кандидатом за гувернера Флориде: Снажан глас нове генерације републиканских лидера

16

48

Ова три хороскопска знака увијек заврше у љубавним троугловима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner