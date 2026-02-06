Бизнис клуб: Економија, тржиште рада и финансијски изазови БиХ

Извор:
06.02.2026
14:16
'Бизнис клуб' ове суботе бави се економијом, тржиштем рада, финансијским изазовима у БиХ.
Причамо о Меморандуму о заједничким политикама Владе Републике Српске са Унијом послодаваца.
Разговарамо са Гораном Станковићем, предсједником Савеза синдиката Републике Српске, о могућности контроле животних намирница, ограничењу марже и регулисању рада недељом у сектору трговине.
Говоримо о упозорењу Европске уније властима у БиХ да је земља суочена са озбиљним ризиком да ускоро буде уврштена на списак држава под посебним финансијским надзором због неприхватања закона важних за спречавање прања новца и борбу против тероризма.
Доносимо причу о пројекту 'Локални економски развој у БиХ'.
Сваке суботе доносимо најважније информације из свијета економије, привреде и бизниса – релевантне актуелности, економска кретања, трендови на глобалном нивоу, истражујемо раст и развој економије у Српској. Откривамо успјешне предузетнике и њихова искуства у пословању, афирмишемо оне који су тек на почетку развоја пословних идеја. Доносимо информације са берзе и тржишта злата, те посебан осврт на регионалне економске форуме, и ријеч стручњака.
Емисију уређује и води Маријана Ивељић.
'Бизнис клуб' суботом у 18 часова и 20 минута.
