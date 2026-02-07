Logo
Економска ситуација у Њемачкој се погоршава: 20.000 радних мјеста ће бити изгубљено

Извор:

Блиц

07.02.2026

09:08

Економска ситуација у Баварској се погоршава. Генерални директор Баварског удружења послодаваца (vbw), Бертрам Бросард, упозорио је на брутални губитак радних мјеста и предложио радикалне мјере за заустављање пада конкурентности.

Бросард предвиђа да ће ове године у баварској индустрији (посебно у металском и електро сектору) бити изгубљено још 20.000 радних мјеста, након што је исти број радних мјеста изгубљен прошле године.

– Притисак на нашу локацију је постао превелики. Незапосленост међу инжењерима расте, што никада раније нисмо вид‌јели – истакао је шеф удружења послодаваца.

milos bukejlovic atv

Република Српска

Бивши министар Милош Букејловић има нови посао

Приједлог: Мање одмора, више посла

Како би повећали продуктивност и извукли њемачку привреду из рецесије, послодавци подржавају иницијативу премијера Маркуса Седера за повећање ефикасности рада. Пошто постоји велики отпор укидању црквених празника, Бросард предлаже друге опције:

Укидање једног дана годишњег одмора

Повећање нед‌јељног радног времена (Седеров приједлог о једном сату додатног рада нед‌јељно), преноси Блиц.

Бросард напомиње да ови приједлози ометају колективне уговоре и да је потребно о њима преговарати, али наглашава: „Важно је да се уопште нешто покрене.“

