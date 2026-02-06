Logo
Ипак има наде? Њемачка на прагу заокрета

Извор:

Б92

06.02.2026

12:45

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Према најновијим подацима њемачке владе, домаћа индустрија је у децембру четврти узастопни мјесец примила више нових послова.

Вриједност наруџби је била за 7,8 одсто већа него претходног мјесеца и далеко изнад очекиваног минуса од 2,2 одсто. Раст покрећу масивне наруџбе – без њих, раст би остао на плус 0,9 одсто.

Према његовој процени, главни покретач је војна индустрија, јер њемачка влада убрзано појачава набавке.

По секторима, снажно су расле производња металних фабриката и машинска индустрија, затим електроника и оптика. Са друге стране, аутомобилски сектор је од новембра пао за 6,3 одсто.

Nedeljko Čubrilović

Република Српска

Чубриловић: Каран ће потврдити ранију изборну побједу

Обим наруџби се примакао оном из ране 2022. године, указао је директор истраживања института ИМК Себастијан Дулиен. Он је нове податке описао као још један сигнал потврде да ће државни расходи ове године подстаћи привредни раст.

Слично оцјењује економиста Покрајинске банке Баден-Виртемберга Јенс-Оливер Никлаш.

"Ово заиста изгледа као тачка заокрета. Послије много времена има повода оптимизму", преноси Б92.

Тагови:

Њемачка

економија

