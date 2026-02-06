Logo
Чубриловић: Каран ће потврдити ранију изборну побједу

Извор:

СРНА

06.02.2026

12:33

Коментари:

0
Фото: АТВ

Предсједник ДЕМОС-а Недељко Чубриловић рекао је Срни да на наметнутим и поновљеним предсједничким изборима у Републици Српској треба гласати за кандидата СНСД-а и владајуће коалиције Синишу Карана, за којег је истакао да ће потврдити свој претходни и побједнички изборни резултат.

"У овдашњој јавности је познато да су ови предсједнички избори наметнути. Тога су наши грађани свјесни и они ће без обзира на све ујдурме Централне изборне комисије БиХ још једном потврдити избор Карана за предсједника Српске", рекао је Чубриловић.

Он очекује да ће избори у недјељу протећи у складу са демократским принципима, упркос информацијама да су представници политичког Сарајева и опозиције из Српске направили договор с циљем да предсједничког кандидата СНСД-а и коалиције скину са гласачког листића, дисквалификују и да за њега на поновљеним пријевременим изборима не буде могуће гласати.

илу-умор-главобоља-06122025

Занимљивости

Знакови Зодијака који најтеже подносе тмурно вријеме

Поновљени пријевремени избори за предсједника Републике Српске биће одржани у недјељу, 8. фебруара, на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица, а право гласа има укупно 84.474 бирача.

Избори се понављају на појединим бирачким мјестима у Приједору, Лакташима, Бањалуци, Добоју, Станарима, Лопарама, Угљевику, Осмацима, Зворнику, Власеници, Братунцу, Невесињу, Гацку, Рудом, Билећи, Милићима и Брчком.

Коментари (0)
