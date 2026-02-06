Пала цијена нафте, ево и за колико

Европски и амерички берзански индекси су данас у паду, цијене злата су порасле, док тржишта анализирају извјештаје о заради великих компанија и банака на крају седмице.

Ове недјеље на цијене акција су највише утицали извјештаји о заради европских компанија ЛВМХ, фармацеутског гиганта Ново Нордиск, нафтног гиганта Шел и значајних банака, преноси Си-ен-би-си.

Акције Стелантиса, листиране на Миланској берзи, пале су данас за 18 одсто, што је највећи пад од јуна 2020. године, након што је произвођач аутомобила најавио широко ресетовање пословања које је ће коштати 26 милијарди долара.

Хроника Испливали језиви детаљи: Убио куму насред улице?

Насупрот томе, акције данског произвођача ветроелектрана на мору Орстед порасле су за 4,1 одсто након што је његова зарада у четвртом кварталу показала да су приходи порасли за 9,8 одсто у поређењу са истим периодом прошле године.

Индекс Франкфуртске берзе DAX је данас у 10.00 сати пао за 0,08 одсто на 24.439,17 поена, француски ЦАЦ 40 за 0,66 одсто на 8.183,83 поена, британски ФТСЕ 100 за 0,36 одсто на 10.276,75 поена, московски MOEX за 0,09 одсто на 2.735,02 поена.

Вриједност америчког берзанског индекса Дов Џонес је пред данашње отварање берзи пала за 1,2 одсто на 48.908,72 поена, вриједност индекса S&P 500 за 1,23 одсто на 6.798,40 поена, а вриједност индекса Насак за 1,59 одсто на 22.540,59 поена.

Хроника Приједорчанин ухваћен са џоинтом

Европски фјучерси гаса за март су се данас на отварању берзе TTF продавали по цијени 34,1 евра за мегават-сат.

Према актуелним подацима, цијена сирове нафте је пала на 64,047 долара, а цена нафте Брент на 68,324 долара.

Цијена злата је порасла на 4.860,53 долара за тројску унцу, а цена пшенице пала на 5,3273 долара за бушел (бушел износи 27,216 kg).

Вредност евра у односу на долар на валутној берзи Forex износи 1,17898 долара, што је за 0,1 одсто више него на почетку трговине.