Цијена Биткоина нагло пала

Вриједност криптовалуте биткоин биљежи снажан пад на тржишту. Тренутно један биткоин вриједи 65.432 америчка долара (108.539 КМ), што је готово 11 одсто мање у односу на претходни дан.

Колико је цијена ове криптовалуте промјенљива показује податак да је данас у поноћ износила 72.992 долара (121.079 КМ).

Поређења ради, у октобру прошле године вриједност једног биткоина достигла је 126.198 долара (209.338 КМ), што је тада била највиша забиљежена цијена од 2008. године, откада ова криптовалута постоји.

Пад испод 70.000 долара

У посљедња четири мјесеца вриједност биткоина смањена је за укупно 60.766 долара, односно за 48,15 одсто. Ово је први пут откако је Доналд Трамп поново изабран за предсједника Сједињених Америчких Држава да је цијена биткоина пала испод 70.000 долара.

На пад вриједности биткоина утиче више фактора. Међу најважнијима су:

– продаја биткоина од стране великих инвеститора, што ствара додатни притисак на цијену, што је честа појава након периода раста;

– смањено интересовање инвеститора за ризичну имовину, какве су криптовалуте, уз веће усмјеравање ка сигурнијим облицима улагања;

– привремена обустава куповине биткоина од стране великих инвестиционих фондова;

– продаја биткоина од стране рудара ради покривања трошкова „рударења“;

– глобална економска и политичка несигурност.

Биткоин је прва криптовалута на свијету која није под контролом централне банке нити било које компаније. Његова вриједност темељи се на ограниченој понуди, потражњи, технологији и повјерењу корисника, те се формира тржишно – у зависности од тога колико су људи спремни да плате за њега