Logo
Large banner

Цијена Биткоина нагло пала

Извор:

Агенције

05.02.2026

21:39

Коментари:

0
Цијена Биткоина нагло пала

Вриједност криптовалуте биткоин биљежи снажан пад на тржишту. Тренутно један биткоин вриједи 65.432 америчка долара (108.539 КМ), што је готово 11 одсто мање у односу на претходни дан.

Колико је цијена ове криптовалуте промјенљива показује податак да је данас у поноћ износила 72.992 долара (121.079 КМ).

Поређења ради, у октобру прошле године вриједност једног биткоина достигла је 126.198 долара (209.338 КМ), што је тада била највиша забиљежена цијена од 2008. године, откада ова криптовалута постоји.

Пад испод 70.000 долара

У посљедња четири мјесеца вриједност биткоина смањена је за укупно 60.766 долара, односно за 48,15 одсто. Ово је први пут откако је Доналд Трамп поново изабран за предсједника Сједињених Америчких Држава да је цијена биткоина пала испод 70.000 долара.

На пад вриједности биткоина утиче више фактора. Међу најважнијима су:

– продаја биткоина од стране великих инвеститора, што ствара додатни притисак на цијену, што је честа појава након периода раста;

– смањено интересовање инвеститора за ризичну имовину, какве су криптовалуте, уз веће усмјеравање ка сигурнијим облицима улагања;

– привремена обустава куповине биткоина од стране великих инвестиционих фондова;

– продаја биткоина од стране рудара ради покривања трошкова „рударења“;

– глобална економска и политичка несигурност.

Биткоин је прва криптовалута на свијету која није под контролом централне банке нити било које компаније. Његова вриједност темељи се на ограниченој понуди, потражњи, технологији и повјерењу корисника, те се формира тржишно – у зависности од тога колико су људи спремни да плате за њега

Подијели:

Тагови:

rudarenje bitkoina

биткоин

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пао биткоин, ево колика му је вриједност

Економија

Пао биткоин, ево колика му је вриједност

9 ч

0
Злато постало нестабилније од биткоина

Економија

Злато постало нестабилније од биткоина

2 д

0
Биткоин и Итиријум губе замах, инвеститори на опрезу

Економија

Биткоин и Итиријум губе замах, инвеститори на опрезу

1 седм

0
Вриједност биткоина на највећој свјетској берзи криптовалута

Економија

Вриједност биткоина на највећој свјетској берзи криптовалута

3 седм

0

Више из рубрике

Озбиљан економски замах: Српску очекују значајне јавне инвестиције

Економија

Озбиљан економски замах: Српску очекују значајне јавне инвестиције

3 ч

0
РиТЕ Угљевик

Економија

Умањене плате члановима управе РиТЕ Угљевик и главном правном савјетнику

7 ч

0
Очекује се рекордна производња кафе

Економија

Очекује се рекордна производња кафе

8 ч

0
Пао биткоин, ево колика му је вриједност

Економија

Пао биткоин, ево колика му је вриједност

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

54

Велика акција полиције: Ухапшено више особа, заплијењена већа количина дроге

22

50

Централне вијести, 05.02.2026.

22

30

Партизан демолирао Панатинаикос у Београду

22

17

Цвијановић: Нови приступ америчке администрације охрабрујући

22

03

Повријеђен отац и три кћерке: Тешка несрећа код Теслића

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner