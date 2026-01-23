Биткоин и Итиријум губе замах, инвеститори на опрезу

Извор:
Вриједност биткоина (БТЦ) је данас у 15.00 часова на највећој светској берзи криптовалута Бајненс пала за 0,23 одсто на 76.100,64 евра.
Укупан обим трговине биткоинима у посљедња 24 сата износи 30,22 милијарде евра, што је осјетно мање него јуче.
Индекс страха и похлепе за биткоин се данас налази на нивоу 24 у категорији "екстремни страх", што, иако за нијансу боље у односу на претходних 20 у истој категорији, указује на негативан тржишни сентимент.
Вредност итиријума (ЕТХ) пала је за 1,37 одсто на 2.498,34 евра, а вриједност бајненс коина (БНБ) остала такорећи непромијењена на 756,42 евра.
Криптовалута солана (СОЛ) је пала за 2,08 одсто на 108,08 евра, а аваланш (АВАX) за 0,65 одсто на 10,38 евра.
Телеграмова криптовалута тонкоин (ТОН) се данас продаје за 1,32 евра, што је за 0,13 одсто мање него јуче.
Данас се највише тргује биткоином, итиријумом и соланом.
Највећи раст тренутно биљеже криптовалуте ММТ, ГУН и ЕНСО.
