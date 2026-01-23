Вирус афричке куге свиња и даље се шири Славонијом и Барањом

Извор:
23.01.2026
Хрватска ветеринарска комора упозорила је да се вирус афричке куге свиња и даље интензивно шири Славонијом и Барањом и да озбиљно пријети домаћој производњи свиња.
Из Коморе истичу да се у раздобљима када се биљежи стагнација или мањи број нових случајева може створити лажан осјећај безбједности, односно утисак да вируса више нема, те наглашавају да смањен број потврђених случајева не значи да је афричка куга свиња нестала.
Ветеринари упозоравају да овај вирус може бити присутан у животној средини и популацији дивљих свиња, те се поновно активирати чим дође до попуштања биосигурносних мјера.
Хрватска ветеринарска комора наводи да ветеринарска струка континуирано спроводи прегледе свиња и сарађује с надлежним институцијама те позива узгајиваче на строго придржавање свих прописаних мјера и правовремену пријаву сваке сумње на болест.
Ова комора апелује и на одговорно и стручно утемељено информисање јавности како би се спријечило ширење дезинформација и непотребно узнемиравање узгајивача свиња и шире јавности.
Хрватски медији подсјећају да је Министарство пољопривреде, шумарства и рибарства саопштило да је 19. јануара потврђен случај афричке куге свиња у објекту с домаћим свињама у приградском осјечком насељу Неметину. Ријеч је о првом случају овог вируса код домаћих свиња у овој години.
Прије тога, афричка куга свиња посљедњи је пут у Хрватској забиљежена 20. октобра прошле године у насељу Лугу у општини Биље.
