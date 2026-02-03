Logo
Бивши министар Милош Букејловић има нови посао

Извор:

АТВ

03.02.2026

12:21

Коментари:

2
Милош Букејловић, доскорашњи министар правде Републике Српске, нашао је нови посао.

Наиме, Букејловић се запослио на мјесту стручног сарадника у Републичком јавном тужилаштву Републике Српске.

Он је на овом мјесту почео да ради јуче, 2. фебруара.

И Шулић има нови посао

И бивши министар трговине и туризма Републике Српске Денис Шулић пронашао је нови посао.

zdravko colic screenshot youtube

Сцена

''Сви су мислили да је Здравко Чолић умро'': Објава шокирала јавност

Он је ступио у радни ангажман у Олимпијском центру Јахорина.

Ову информацију је за "Капитал" потврдио управо Шулић, који је рекао да је именован за савјетника директора Олимпијског центра.

Каже да се на тај потез одлучио јер је то била жеља управе, али и хотелијера са Јахорине.

