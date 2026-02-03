Бивши министар Милош Букејловић има нови посао

Извор:
Милош Букејловић, доскорашњи министар правде Републике Српске, нашао је нови посао.
Наиме, Букејловић се запослио на мјесту стручног сарадника у Републичком јавном тужилаштву Републике Српске.
Он је на овом мјесту почео да ради јуче, 2. фебруара.
И бивши министар трговине и туризма Републике Српске Денис Шулић пронашао је нови посао.
Он је ступио у радни ангажман у Олимпијском центру Јахорина.
Ову информацију је за "Капитал" потврдио управо Шулић, који је рекао да је именован за савјетника директора Олимпијског центра.
Каже да се на тај потез одлучио јер је то била жеља управе, али и хотелијера са Јахорине.
