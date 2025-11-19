Скупштина у Приштини поново није изабрала владу

19.11.2025
Скупштина привремених приштинских институција није данас изабрала нову владу коју је предложио мандатар Гљаук Коњуфца из покрета Самоопредјељење.
За избор је гласало 56 посланика, четворо је било уздржано, а 53 против.
Скупштина у Приштини има 120 посланичких мјеста, а да би влада била изабрана било је потребно да за њу гласа 61 посланик.
Коњуфца је у излагању затражио гласање како би се избјегли нови избори, тврдећи да ће без нове владе криза бити продубљена и да је "арогантно" ако би се поново ишло на изборе.
Посланик Српске листе, Игор Симић, изјавио је да неће гласати за владу коју је предложио Коњуфца, као и да ће Аљбин Курти бити упамћен "по стварању диктатуре".
- Идемо на изборе и имаћете одговор грађана на све што сте урадили. Српска листа не гласа за оно што је Аљбин Курти припремио. Донијели сте стотину одлука протв српског народа, нисте донијели ништа добро ни албанском, ни бошњачком, горанском, египатском, ромском, ни било ком другом народу. Оно по чему сте упамћени, бићете упамћени, по кршењу свих могућих прописа - рекао је Симић.
Представници опозиционих партија Албанаца рекли су да неће гласати за владу коју је предложио Коњуфца, наводећи да неће да учествују у "позоришној представи" Самоопредјељења које се већ спрема за изборну кампању, преносе медији.
Кандидат покрета "Самоопредјељења" Аљбин Курти 26. октобра такође није добио већину за састав владе.
Према тзв. уставу привремених институција, ако влада не буде изабрана ни у другом покушају, расписују се нови избори, који морају да буду одржани у року од 40 дана од дана расписивања.
Избори за скупштину привремених приштинских институција одржани су 9. фебруара, а предсједник парламента изабран је тек 26. августа, након бројних прекида конститутивне сједнице и пресуда уставног суда.
На изборима 9. фебруара Самоопредјељење је освојило 48 мандата, Демократска партија Косова 24, Демократски савез Косова 20, а Алијанса за будућност Косова и иницијатива Нисма осам мандата.
Српска листа има девет мандата, Странка за слободу, правду и опстанак један, а преосталих 10 мандата припада представницима осталих невећинских заједница.
